Dolandırıcılık çetesinin lideri, vergi rekortmeni olmuş

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, belirledikleri iş insanları ile maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI

Soruşturmayı sürdüren polis, suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşırken, örgütün hiyerarşik yapısı da deşifre edildi. Buna göre, örgütün liderliğini Ümit Selim Özkan'ın yaptığı, Mustafa Baktır'ın çete liderinin yardımcısı olduğu, Volkan Çınar ve Salih Kuburcuk’un kurye görevi yaptığı, örgütün sekretarya görevini ise Hacer Özdemir'in yürüttüğü belirlendi. Daha önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan örgüt lideri Ümit Selim Özkan'ın cezaevi arkadaşı olan Nihat Selvi'nin de örgüt liderinin 'sağ kolu' olduğu kaydedildi.