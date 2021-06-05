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Dolandırıcılık şokunu böyle atlatıyor! Engin Altan Düzyatan ve oğlunun yaptıklarına çok şaşıracaksınız

05.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dolandırılmanın şokunu ailesiyle birlikte vakit geçirerek atıyor. Düzyatan, oğlu Emir'le birlikte adrenalin yüklü sporlar yapıyor.

Dolandırıcılık şokunu böyle atlatıyor! Engin Altan Düzyatan ve oğlunun yaptıklarına çok şaşıracaksınız

Engin Altan Düzyatan, neredeyse 20 senedir ekranda kendine yer bulacak kadar başarılı bir oyuncu. Yeteneği sayesinde başrollere tırmanması ve asıl büyük kariyer patlaması ise "Diriliş Ertuğrul" dizisi sayesinde oldu. Dizide Ertuğrul Gazi'yi büyük bir başarıyla canlandıran oyuncu için heykeller bile dikildi. Dizinin yurt içi ve yurt dışındaki olağanüstü başarısı, "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kuruluş Osman" gibi dizilerin de önünü açtı. Öte yandan, Engin Altan Düzyatan önce 1970'li yıllarda geçen "Kurşun" dizisinde bir savcıyı oynamayı ve kalıplaşmış Ertuğrul Gazi algısını silmek istedi. Ancak her rolün oyuncusu olduğunu gösterme çabası karşılık bulmadı. "Kurşun", bütün kalitesine rağmen kısa sürede ekrana veda etti. Engin Altan Düzyatan ise güvenli alana geri döndü. Heyecanla beklenen "Barbaroslar" dizisi için anlaşma imzaladı. Dört kardeşin yüzyıllar önce denizlerde geçen maceralarını anlatan dizi ağır bir spor ve hazırlık gerektiriyordu. Engin Altan Düzyatan da bir yılı aşkın süredir karakteri için hazırlık yaptı ve kendini gizledi. Ama insanlar onu unutmadı. Pandemi döneminde zor duruma düşen insanların kapısını çaldığı ilk isimlerden biri Engin Altan Düzyatan oldu.

Dolandırıcılık şoku

Engin Altan Düzyatan

Ne var ki, ünlü oyuncu zaman zaman kötü niyetli insanlara da rastladı. Engin Altan Düzyatan, akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söylerek yardım isteyen iki kişiye yardım etti. Ama yardım ettiği kişiler dolandırıcı çıkınca hemen mahkemeye başvurdu. "Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara yardım için parayı yollamıştım, meğer dolandırılmışım" diyen oyuncu, büyük bir şok yaşadı.

Babasına çekti

Engin Altan Düzyatan

Öte yandan, Engin Altan Düzyatan dolandırıcılık şokunu ailesiyle vakit geçirerek ve yeni projesine yoğunlaşarak atlatmaya karar verdi. "Barbaroslar" dizisi için ağır sporlar yapan oyuncuya eşlik eden kişi ise küçük oğlu Emir oldu. Babasıyla birlikte wakeboarding yapan Emir'in görüntüleri, "Aynı babası" dedirtti.


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Engin Altan Düzyatan
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