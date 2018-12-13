YEMEK

Dolapta kuruyan limonlar nasıl eski haline getirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

buzdolabının sebzelik kısmında saklanan limonlar, bir süre sonra unutulabiliyor. Kullanmak istediğimizde ise limonların içlerinin geçtiğini, taş gibi sertleştiğini görüyoruz. Çöpe de atmaya gönül razı değil öyle değil mi? İşte ihtiyaç halinde kuruyan limonları yeniden nasıl değerlendireceğinizi anlatacağız size. Bu bilgi gerçekten işe yarıyor!

Dolapta kuruyan limonlar nasıl eski haline getirilir?

Kuruyan ve sertleşen limonları eski haline getirmek için öncelikle küçük bir tencereye su koyun ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine kuruyan limonlarınızı ilave edin. Kaynayan suyun içinde limonları 10 dakika bekletin. On dakika sonra limonları sudan alın ve soğumaya bırakın. Limonların ilk aldığınız gün gibi sulu sulu kaldıklarını göreceksiniz...

Limonları daha uzun süre saklamak için;

Birinci yöntem:

liğmon

Limonların sertleşip sularını kaybetmemesi için dolap içinde su dolu bir kaba koyarak saklayabilirsiniz. Bu yöntemle limonlar 2 hafta boyunca tazecik kalacaktır.

İkinci yöntem

rende

Taze limonları derin dondurucuda saklamak ise farklı bir yöntem. Kullanmak istediğinizde ise limonları rendeleyip yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

Üçüncü yöntem

5

Kullandığınız yarım kalmış limonları muhafaza etmek için ise kalan limonun ıslak kısmına kesme şeker sürün. Limonun şekerli kısmı tabağa gelecek şekilde yerleştirin. Bu şekilde dolapta 2 hafta boyunca limonları bozulmadan saklayabiliriz.

PARTNER4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!
30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 5 yiyecek 30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 5 yiyecek
Çekirdeğini sakın yemeyin! O organa zarar veriyorÇekirdeğini sakın yemeyin! O organa zarar veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuruyan limon pratik bilgiler

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Nusret 23 yıl önceki fotoğrafıyla şaşırttı

Nusret 23 yıl önceki fotoğrafıyla şaşırttı

Çarpışma dizisine Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un stadyum sahnesi damga vurdu! Çarpışma 4. son bölüm izle!

Çarpışma dizisine Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un stadyum sahnesi damga vurdu! Çarpışma 4. son bölüm izle!

Dünyanın en güzel tatlıları açıklandı! İçinde Türk tatlıları da bulunuyor

Dünyanın en güzel tatlıları açıklandı! İçinde Türk tatlıları da bulunuyor

30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 5 yiyecek

30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 5 yiyecek

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Uzmanlar açıkladı: Balığı una bulayıp kızartmak kansere neden oluyor!

Uzmanlar açıkladı: Balığı una bulayıp kızartmak kansere neden oluyor!

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada eşi benzeri yok! Mevlana şekeri ABD'ye bile satılıyor

Dünyada eşi benzeri yok! ABD'ye bile satılıyor...

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Sarımsağı bu şekilde tüketmenin faydası yok!

Haftada 2 ton satılıyor! Kasaplar talebe yetişemiyor

Haftada 2 ton satılıyor! Kasaplar talebe yetişemiyor

Dünyanın en güzel tatlıları açıklandı! İçinde Türk tatlıları da bulunuyor

Dünyanın en güzel tatlıları arasına 2 Türk tatlısı girdi!

30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 5 yiyecek

30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 5 yiyecek

Kabuğunda bile şifa var! Kış güzeli mandalinanın 10 faydası

Çekirdeğini sakın yemeyin! O organa zarar veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.