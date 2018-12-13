Dolapta kuruyan limonlar nasıl eski haline getirilir?

Kuruyan ve sertleşen limonları eski haline getirmek için öncelikle küçük bir tencereye su koyun ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine kuruyan limonlarınızı ilave edin. Kaynayan suyun içinde limonları 10 dakika bekletin. On dakika sonra limonları sudan alın ve soğumaya bırakın. Limonların ilk aldığınız gün gibi sulu sulu kaldıklarını göreceksiniz...

Limonları daha uzun süre saklamak için;

Birinci yöntem:

Limonların sertleşip sularını kaybetmemesi için dolap içinde su dolu bir kaba koyarak saklayabilirsiniz. Bu yöntemle limonlar 2 hafta boyunca tazecik kalacaktır.

İkinci yöntem

Taze limonları derin dondurucuda saklamak ise farklı bir yöntem. Kullanmak istediğinizde ise limonları rendeleyip yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

Üçüncü yöntem

Kullandığınız yarım kalmış limonları muhafaza etmek için ise kalan limonun ıslak kısmına kesme şeker sürün. Limonun şekerli kısmı tabağa gelecek şekilde yerleştirin. Bu şekilde dolapta 2 hafta boyunca limonları bozulmadan saklayabiliriz.

