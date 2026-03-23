Dolapta yakalanan hırsızdan polislere tepki! "Maşallah ne oldu şimdi?"

Osmaniye’de hakkında 83 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu öğrenilen kadın, akrabasına ait evde saklandığı dolap içerisinde yakalandı. Şüpheli kadın, kendisini bulan polis ekiplerine, "Maşallah ne oldu şimdi?" diyerek karşılık verdi.

Adana'da bir evdeki hırsızlık olayıyla ilgili Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının şüphelisi Y.U. isimli kadının, Osmaniye’de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiği tespit edildi.

"MAŞALLAH NE OLDU ŞİMDİ?"

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi dolap içerisinde saklanır vaziyette buldu. Yakalanan şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine "Maşallah ne oldu şimdi?" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda; 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL nakit paranın çalındığı, toplamda yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve paranın hırsızlık konusu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Youtube yorumlardan nişanlısını seçti! 24 saat içinde...Youtube yorumlardan nişanlısını seçti! 24 saat içinde...
3 dakikalık evlilik! Nikah biter bitmez boşandılar3 dakikalık evlilik! Nikah biter bitmez boşandılar

En Çok Okunan Trend Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

