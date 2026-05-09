Hantavirüs gemisinden ayrılan Ruhi Çenet yaşadıklarını anlattı: "Oldukça korkutucu"

MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası konuşan içerik üreticisi Ruhi Çenet, yolcuların salgından habersiz şekilde sosyal etkinliklere devam ettiğini söyledi. Çenet, İngiliz medyasına yaşadıklarını anlattı.

Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını uluslararası kamuoyunda endişe yaratırken, gemide yolcu olarak bulunan Ruhi Çenet, İngiliz basınına yaşadıklarını anlattı.

Daily Mail’e konuşan Çenet, 12 Nisan’da gemi kaptanının bir yolcunun hayatını kaybettiğini duyurduğunu belirtti. Çenet’e göre kaptan, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını ve bulaşıcı bir risk bulunmadığını söyledi.

Ancak daha sonra, yaşamını yitiren kişinin hantavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

“HERKES BİRBİRİNE SARILIYORDU”

Çenet, hayatını kaybeden yolcunun eşinin durumdan habersiz şekilde diğer yolcular tarafından teselli edildiğini anlatarak, insanların sürekli yakın temasta bulunduğunu söyledi.

Gemideki günlük yaşamın ölüm haberine rağmen normal şekilde sürdüğünü ifade eden içerik üreticisi, yemeklerin, toplantıların ve grup etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

Yolcuların birlikte yemek yediğini, sosyal etkinliklere katıldığını ve kapalı alanlarda yakın oturduğunu söyleyen Çenet, geriye dönüp baktığında bunun korkutucu olduğunu dile getirdi.

YOLCULAR GEMİDEN AYRILMAYA BAŞLADI

Gemi seyahatinin ilk etabının St. Helena’da sona ermesi planlanırken, farklı ülkelerden yaklaşık 30 yolcu burada gemiden ayrıldı. Ruhi Çenet de bu noktada gemiden ayrılarak İstanbul’a döndü.

Çenet, ölen yolcunun eşinin de aynı gün gemiden indiğini ancak yürümekte zorlandığını fark ettiğini söyledi. Kadın daha sonra Johannesburg’da hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Salgının yaşandığı gemide toplam 146 yolcu ve mürettebat bulunduğu, geminin hafta sonu İspanya’ya ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs genellikle kemirgenlerden bulaşan ciddi bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Virüs; kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasının karıştığı havanın solunmasıyla insanlara geçebiliyor.

Belirtiler arasında ateş, halsizlik, kas ağrısı ve nefes darlığı yer alırken, ağır vakalarda böbrek yetmezliği, iç kanama ve solunum yetmezliği görülebiliyor.

