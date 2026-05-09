Mayıs ayında kar sürprizi! Kalınlığı 5 metreyi buldu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, mayıs ayında etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kapanan Yaylım köyü Kilise mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılıyor.

Gökçen Kökden

Tercan İlçe Özel İdaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan 14 kilometrelik mezra yolunda çalışma başlattı.

Tercan Şantiye Şefi Fahri Kaya, yoğun kar kütleleri nedeniyle ekiplerin zaman zaman güçlük yaşadığını belirtti.

Kaya, "Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapalı olan 14 kilometrelik mezra yolunda ekiplerimiz 5 gün süren çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda mezraya ulaşım sağlandı." dedi.Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

MAYIS AYINDA NEDEN KAR YAĞIYOR?

Uzmanlara göre Türkiye’de mayıs ayında kar yağışı görülmesi her ne kadar şaşırtıcı bulunsa da özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde bu durum zaman zaman yaşanabiliyor. Erzincan’ın Tercan ilçesi gibi yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve soğuk hava dalgalarının etkili olması nedeniyle ilkbahar aylarında da kar yağışı görülebiliyor.

Meteoroloji uzmanları, ilkbahar döneminde sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk hava sistemlerinin karşılaşmasının ani hava değişimlerine yol açtığını belirtiyor. Özellikle yüksek basınç merkezlerinden sarkan soğuk hava kütleleri, Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı alanlarında yağışın kara dönüşmesine neden olabiliyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre iklim değişikliği de mevsim geçişlerindeki dengesizlikleri artırıyor. Ani sıcaklık düşüşleri, beklenmedik yağışlar ve sert hava geçişleri son yıllarda daha sık görülmeye başladı. Bu durum özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ilkbahar aylarında kar yağışı ihtimalini artırabiliyor.

