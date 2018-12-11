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Dolmuş şoföründen takdir toplayan davranış

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 22:32 | Son Güncelleme

Konya'da kaydedilen görüntülerde, dolmuş şoförü, engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçirdi. Dolmuş şoförü izleyenlerin takdirini topladı.

Konya'da bir dolmuş şoförü, engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçirerek dolmuşuna bindirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 'ne güzel insanlar var' dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
dolmuş şoförü konya

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