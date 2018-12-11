Dolmuş şoföründen takdir toplayan davranış

Konya'da bir dolmu\u015f \u015fof\u00f6r\u00fc, engelli vatanda\u015f\u0131 kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7irerek dolmu\u015funa bindirdi. Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler 'ne g\u00fczel insanlar var' dedirtti.\u015ea\u015f\u0131rmaya haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z? \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en ilgin\u00e7 seks gelene\u011fi...K\u0131z\u0131n\u0131n \u00f6devini yapabilmesi i\u00e7in...K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z son anda kurtar\u0131ld\u0131
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