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Dolmuşta hırsızlık yaptı, 'Tövbe etmiştim ancak dayanamadım' dedi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Adana’da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. İfadesinde "Tövbe etmiştim ancak dayanamadım” diyen sabıkalı şahıs tutuklandı.

Dolmuşta hırsızlık yaptı, 'Tövbe etmiştim ancak dayanamadım' dedi

Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.’nın (23) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Olayı fark eden Havva K., kaçan şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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"TÖVBE ETMİŞTİM ANCAK DAYANAMADIM"

Cep telefonunu çalan şahsın daha önce de ‘hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma’ suçlarından sabıkası olan İslam Ş. (29) olduğu belirlendi. İslam Ş.'nin emniyetteki sorgusunda, “Maddi sıkıntım vardı. Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım” dediği öğrenildi.

İslam Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
allahın kanunları uygulanmadığı sürece daha çok görürüz
adını islam koymayla çocuk müslüman olmuyor.doğuruyorsan bakacaksın , gelecek hazırlayacaksın , temeli atacaksın en azından.safi sokağa salmayacaksın
ne tutuklanması gülüm 2 saate serbest bırakmışlardır.Hırsızlık suç değil adaletli ülkemde
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