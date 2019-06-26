Mynet Trend

Dolmuşta yanına oturdu! 'Şeytana uydum'

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Samsun’da, dolmuşta yanına oturduğu kişinin, yankesicilik yöntemiyle cebindeki 330 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdal T., adliyeye sevk edildi. Mahkemede, "Bir anlık şeytana uydum, hatamı telafi etmek istiyorum" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolmuşta yanına oturdu! 'Şeytana uydum'

Olay, 14 Haziran'da İlkadım ilçesinde meydana geldi. 55 D 1123 plakalı dolmuşta yolculuk eden Erdal T., yanına oturan M.D.’nin cebindeki 330 TL’yi çaldı. Dolmuştan indiğinde parasının çalındığını fark eden M.D., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, olayın yaşandığı, 3'üncü Hat Dolmuş Durağı’nda hizmet veren minibüsün araç içi güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelinin Erdal T. olduğunu belirledi. Görüntülere, Erdal T.’nin fark edilmek için elini montuyla kapattığı, yanında oturan kişinin cebindeki parayı olduğu görüldü.

Ekipler Erdal T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal T., mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirtti. "Bir anlık şeytana uydum. Hatamı telafi etmek istiyorum" diyen Erdal T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)


120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Suriyeli genç havada böyle yakaladı!Suriyeli genç havada böyle yakaladı!
'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dolmuş Samsun yankesici

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pencereden düşen bebeği havada yakaladı!

Suriyeli genç havada böyle yakaladı!

'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!

'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!

Dansözlere para takan kocasını bıçaklamıştı mahkeme kararını verdi

Dansözlere para takan kocasını bıçaklamıştı! Flaş karar

Şahan Gökbakar'dan Tunç Soyer'e fayton tepkisi

Müjdeyi veren Tunç Soyer'e fayton tepkisi

Yengesine tecavüzden yargılanan ünlü jokeyin cezası belli oldu!

Yengesine tecavüzden yargılanan ünlü jokeyin cezası belli oldu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.