Yıldız futbolcunun eşinden skandal paylaşım!

Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida'nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, Hırvatistan'da büyük tepkilere neden oldu.

Hizmetçisinin, kazağını berbat ettiğini yazan Ivana, "Nasıl bir hizmetçim var. En iyisi ona hiç sahip olmamak." mesajını paylaştı.

Ivana bununla da kalmayıp "Kovayım mı?" anketini paylaştı. Üst üste yapılan bu paylaşımlar Hırvatistan'da gündem oldu.

Ivana Vida daha sonra sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. 25 yaşındaki güzel, "Sadece şaka yapmıştım. Birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim " dedi.





