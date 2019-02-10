Yıldız futbolcunun eşinden skandal paylaşım!

Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida'nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, Hırvatistan'da büyük tepkilere neden oldu.
Hizmetçisinin, kazağını berbat ettiğini yazan Ivana, "Nasıl bir hizmetçim var. En iyisi ona hiç sahip olmamak." mesajını paylaştı.
Ivana bununla da kalmayıp "Kovayım mı?" anketini paylaştı. Üst üste yapılan bu paylaşımlar Hırvatistan'da gündem oldu.
Ivana Vida daha sonra sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. 25 yaşındaki güzel, "Sadece şaka yapmıştım. Birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim " dedi.
Apartmanda basıldılar! 3 kadın 2 erkek...
Herkes oraya akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tam 10 ton...
Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak
Dizi tutkunları buraya! IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 24 dizisi
Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik
Gürültücü komşuya flaş ceza!
Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum