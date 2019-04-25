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Domain ile ilgili son derece ilginç bir araştırma yapıldı

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Araştırma ekibi yaklaşık olarak 10 ay boyunca; X ve Y kuşağından olan ebeveynlerle konuştu ve onların görüşlerini aldı. Ortaya çıkan sonuçlarda; aslında ebeveynlerin alan adına son derece önem verdiği görülüyor.

Domain ile ilgili son derece ilginç bir araştırma yapıldı

OnePoll tarafından yapılan araştırmaya katılan Y kuşağı ebeveynlerin %48’i çocuklarının alan adını önemsiyor. X kuşağında ise bu oran bir miktar daha az. X kuşağından bu araştırmaya katılan kişilerin sadece %27’si alan adını önemsiyor.

Konunun muhatabı olan GoDaddy yetkilisi, “İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve online kimliğimiz üzerinde kontrol sahibi olmamız çok önemli. Gerek gelecekteki dijital kimliğini korumak, gerek bir eğitim aracı olarak kullanmak adına her gün daha fazla insanın çocukları için internette bir yer ayırdığını görüyoruz. Ben de bir Y jenerasyonu ebeveyni olarak çocuğumuzun ismine karar verdiğimiz anda bir alan adı aldım; hatta ilham almak için kullanılabilir alan adlarını araştırdım. Bu trende baktığımızda, bir alan adı kaydetmenin bir puset almak kadar yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Her geçen yıl internet kullanan kişi sayısı artıyor ve alan adları daha da önemli hale geliyor. Peki sizce de çocuklarınızın alan adının olması önemli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
OnePoll Domain
 

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