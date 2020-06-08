Domates çorbası tarifi: İşin sırrı burada

Kızarmış ekmek ve rendelenmiş kaşarla harika bir lezzete dönüşen domates çorbası tarifi için doğru yerdesiniz. Genelde kış mevsimi ile özdeşleşse de domates çorbası yapmanın zamanı olmaz. Mis gibi taze domateslerle yapılan evde domates çorbası tarifinin yerini ise hiç bir şey alamaz. Kolay domates çorbası tarifi için taze domates bulamazsanız, salçayla da yapabilirsiniz. Yaklaşık 1 saatte 6 kişiye sunabileceğiniz sütlü domates çorbası tarifine geçiyoruz.
Afiyet olsun.
Genelde kışın tercih edilen domates çorbasının onlarca farklı çeşidini deneyebilirsiniz. Kremalı domates çorbasından sütsüz domates çorbasına, şehriyeli domates çorbasından közlenmiş domates çorbasına, salçalı domates çorbasından lokanta usulü domates çorbasına damak tadınıza uygun olanını tercih edebilirsiniz.
Domates çorbasının en yaygın servis edilme şekli üzerine kaşar peyniri rendelenerek olanıdır. Bununla birlite domates çorbasını kruton ekmek küpleri ya da kızarmış ekmek dilimleriyle servis edebilirsiniz.
Orta boy kasede domates çorbası ortalama 65 kaloridir.
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