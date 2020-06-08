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Domates çorbası tarifi: İşin sırrı burada

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Mis gibi gerçek domates çorbası tarifi için doğru yerdesiniz. Canınızın istediği her an yapabileceğiniz kolay domates çorbası tarifi ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Domates çorbası tarifi: İşin sırrı burada

Kızarmış ekmek ve rendelenmiş kaşarla harika bir lezzete dönüşen domates çorbası tarifi için doğru yerdesiniz. Genelde kış mevsimi ile özdeşleşse de domates çorbası yapmanın zamanı olmaz. Mis gibi taze domateslerle yapılan evde domates çorbası tarifinin yerini ise hiç bir şey alamaz. Kolay domates çorbası tarifi için taze domates bulamazsanız, salçayla da yapabilirsiniz. Yaklaşık 1 saatte 6 kişiye sunabileceğiniz sütlü domates çorbası tarifine geçiyoruz.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 5 adet büyük taze domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 litre sıcak su
  • 1 su bardağı süt
  • Rendelenmiş kaşar
  • Kızarmış ekmek

DOMATES ÇORBASI YAPIMI

  • Kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış veya rondodan geçirilmiş domatesler bir tabağa alınır.
  • Derin bir tencerede tereyağ ile un kavrulur.
  • Hazırladığınız domatesleri unlu karışımın üzerine ilave edip bir süre karıştırın.
  • Bir litre sıcak suyu karışımın üzerine ekleyin.
  • 1 su bardağı sütü ısıtın.
  • Isıttığınız sütü yavaş yavaş çorbanın içine ilave edin ve karıştırın.
  • Kaynamaya başlayan çorbanın içine tuzu ilave edip, biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatın.

Afiyet olsun.

DOMATES ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • Domates çorbası tarifi yaparken tereyağ yerine sıvıyağ da kullanabilirsiniz.
  • Çorbanız istediğiniz gibi kıvam almazsa 1 yemek kaşığı kadar unu suyla karıştırdıktan sonra ekleyebilir ve bir süre daha kaynatabilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Genelde kışın tercih edilen domates çorbasının onlarca farklı çeşidini deneyebilirsiniz. Kremalı domates çorbasından sütsüz domates çorbasına, şehriyeli domates çorbasından közlenmiş domates çorbasına, salçalı domates çorbasından lokanta usulü domates çorbasına damak tadınıza uygun olanını tercih edebilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI SERVİS ÖNERİSİ

Domates çorbasının en yaygın servis edilme şekli üzerine kaşar peyniri rendelenerek olanıdır. Bununla birlite domates çorbasını kruton ekmek küpleri ya da kızarmış ekmek dilimleriyle servis edebilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI KALORİ

Orta boy kasede domates çorbası ortalama 65 kaloridir.

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