Domates çorbası tarifi: Nefis Domates çorbası tarifleri (Videolu anlatım)

Dumanı tüten, kaşarlı domates çorbası kış aylarının en sevilen çorbalarından biridir. Türki mutfağının yaygın yapılan çorbalarından biri olan domates çorbası yapım kolaylığı ve lezzeti ile sık sık sofralarda yer alır. Siz de güzel bir domates tarifi ile kendinize, ailenize sıcacık, kaşarları uzayan nefis bir domates çorbası yapabilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

2 ila 4 kişilik sütlü domates çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

5 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 su bardağı su

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Domates çorbası yapımı: 5 adet domatesi çorbayı yapacağınız bir tencereye rendeleyin. Tencereye 1 tatlı kaşığı domates salçası da ekleyip domatesi kendi suyunda pişirmeye başlayın.

Domatesler pişerken bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyup 1 yemek kaşığı unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından domateslerin kaynadığı tencereye 3 su bardağı su ekleyin ve kavurduğunuzu unu da ekleyip çorbayı bir taşım kaynatın. Kaynayan çorbayı pürüzsüz bir hale gelinceye kadar blendırdan geçirin.

Son olarak 1 çay bardağı süt ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip çorba kıvam alana kadar pişirin. 5 dakika kadar dinlendikten sonra çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ile servis ederseniz çorbanıza bir lezzet katmanı da eklemiş olursunuz. Afiyet olsun.