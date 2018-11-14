Domates çorbası tarifi: Nefis Domates çorbası tarifleri (Videolu anlatım)

Dumanı tüten, kaşarlı domates çorbası kış aylarının en sevilen çorbalarından biridir. Türki mutfağının yaygın yapılan çorbalarından biri olan domates çorbası yapım kolaylığı ve lezzeti ile sık sık sofralarda yer alır. Siz de güzel bir domates tarifi ile kendinize, ailenize sıcacık, kaşarları uzayan nefis bir domates çorbası yapabilirsiniz.
2 ila 4 kişilik sütlü domates çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Domates çorbası yapımı: 5 adet domatesi çorbayı yapacağınız bir tencereye rendeleyin. Tencereye 1 tatlı kaşığı domates salçası da ekleyip domatesi kendi suyunda pişirmeye başlayın.
Domatesler pişerken bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyup 1 yemek kaşığı unu kokusu çıkana kadar kavurun.
Ardından domateslerin kaynadığı tencereye 3 su bardağı su ekleyin ve kavurduğunuzu unu da ekleyip çorbayı bir taşım kaynatın. Kaynayan çorbayı pürüzsüz bir hale gelinceye kadar blendırdan geçirin.
Son olarak 1 çay bardağı süt ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip çorba kıvam alana kadar pişirin. 5 dakika kadar dinlendikten sonra çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ile servis ederseniz çorbanıza bir lezzet katmanı da eklemiş olursunuz. Afiyet olsun.
Kimileri ağız tadı veya çeşitli sağlık nedenleri ile domates çorbasını sütsüz içmek istiyorlar. Bu yüzden sütsüz domates çorbası tarifi aranmakta. İşte sütsüz domates çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler:
Sütsüz domates çorbası yapımı: İlk olarak 5 orta boy domatesin kabuklarını soyup çorbayı yapacağınız tencereye rendeleyin. Süzgeçle çekirdeklerini ayırdıktan sonra domatesi bir kenara koyun.
Çorbayı yapacağınız tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyin ve karıştırın. Unun dibe yapışmasına izin vermeyin.
Unlar hafif renk değiştirince 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından rendelediğiniz domatesleri de ekleyin. 4-5 dakika kadar karıştırarak pişirdikten sonra tavuk bulyonu da ilave edin.
4 sıcak su bardağı suyu ve tuzu da ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatın. Çorbanız kıvam aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve kaşar rendesi ile servis edin.
KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Domates çorbasının oldukça lezzetli bir versiyonu da közlenmiş domates ile yapılanıdır. Peki közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır? Közlenmiş domates çorbası tarifi için gerekli malzemeler şunlar:
Yapımı: Klasik domates çorbasına domateslerin rendelenmesi ile başlanır ama bu çorbada önce domatesleri közleyeceğiz. Bunun için bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve dörde bölünmüş domatesleri dizip üzerlerine 3 diş sarımsağı , taze kekik ile biberiyeyi serpin. Tuz, karabiber ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını da döktükten sonra 200 dereceye ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.
Fırında közlendikten sonra domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyun.
Çorbayı yapacağınız tencerede 2 yemek kaşığı unu yapda kavurun. Unun kokusu çıkıp rengi değişince domatesleri ve sarımsakları ekleyin. Tencereye 4 su bardağı tavuk suyunu da ilave edip karıştırarak pişirmeye devam edin. Ardından 2 yemek kaşığı süt ile tuzu da ekleyip karıştırıp ocaktan alın.
Domates çorbasının yapım aşamalarını canlı görmek isterseniz Mynet’in domates çorbası tarifi videosundan faydalanabilirsiniz. Videodaki tarifte kullanılan malzemeler şunlar:
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