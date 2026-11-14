Kuru fasulye pişirirken yapılan bu hata kabuklarının ayrılmasına neden olabiliyor

Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden kuru fasulye, doğru yöntemlerle pişirildiğinde hem lezzeti hem de kıvamıyla sofraların vazgeçilmezi oluyor.
Ancak pişirme sırasında yapılan bazı hatalar, fasulyelerin kabuklarının ayrılmasına, dağılmasına ve yemeğin istenen görüntüden uzaklaşmasına neden olabilir.
Kuru fasulye hazırlarken yapılan en yaygın hatalardan biri, fasulyeleri yüksek ateşte ve kontrolsüz şekilde kaynatmak. Çok güçlü kaynama, fasulyelerin birbirine çarpmasına ve dış kabuklarının ayrılmasına yol açabilir. Bu nedenle fasulyeleri kısık veya orta ateşte, yavaş yavaş pişirmek önem taşıyor.
Kuru fasulyenin pişirmeden önce yeterince ıslatılması, hem pişirme süresini kısaltıyor hem de daha dengeli yumuşamasına yardımcı oluyor. Fasulyelerin bir gece önceden bol su içerisinde bekletilmesi öneriliyor. Islatma suyunun dökülüp fasulyelerin durulanması da hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.
Fasulyelerin tencerede yeterli miktarda suyla pişirilmesi gerekir. Suyun az olması, fasulyelerin eşit şekilde pişmesini zorlaştırabilir. Öte yandan pişirme sırasında sürekli su eklemek de sıcaklık dengesini bozabilir. Bu nedenle başlangıçta yeterli miktarda sıcak su kullanmak daha iyi sonuç verebilir.
Fasulyelerin sert kalmaması için tuzun ve asitli malzemelerin eklenme zamanı da önem taşıyor. Domates ve salça gibi asit içeren malzemelerin fasulyeler henüz sertken eklenmesi, yumuşamayı geciktirebilir. Bu nedenle fasulyeler bir miktar yumuşadıktan sonra sosla buluşturulabilir.
Kuru fasulyenin tanelerinin bütün kalması için birkaç basit noktaya dikkat etmek yeterli olabilir:
Bu püf noktalarına dikkat ederek kabukları ayrılmayan, taneleri bütün kalan ve kıvamı yerinde bir kuru fasulye hazırlamak mümkün olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum