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Kuru fasulye pişirirken yapılan bu hata kabuklarının ayrılmasına neden olabiliyor

Kuru fasulye pişirirken yapılan küçük hatalar, yemeğin hem görüntüsünü hem de kıvamını bozabilir. Özellikle yüksek ateşte pişirmek ve yanlış zamanda malzeme eklemek, fasulyelerin kabuklarının ayrılmasına neden olabilir. İşte tane tane, dağılmadan pişen kuru fasulyenin püf noktaları…

Kuru fasulye pişirirken yapılan bu hata kabuklarının ayrılmasına neden olabiliyor
Mynet

Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden kuru fasulye, doğru yöntemlerle pişirildiğinde hem lezzeti hem de kıvamıyla sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Ancak pişirme sırasında yapılan bazı hatalar, fasulyelerin kabuklarının ayrılmasına, dağılmasına ve yemeğin istenen görüntüden uzaklaşmasına neden olabilir.

Kuru fasulye pişirirken yapılan bu hata kabuklarının ayrılmasına neden olabiliyor 1

FASULYELERİ YÜKSEK ATEŞTE PİŞİRMEK KABUKLARINI AYIRABİLİR

Kuru fasulye hazırlarken yapılan en yaygın hatalardan biri, fasulyeleri yüksek ateşte ve kontrolsüz şekilde kaynatmak. Çok güçlü kaynama, fasulyelerin birbirine çarpmasına ve dış kabuklarının ayrılmasına yol açabilir. Bu nedenle fasulyeleri kısık veya orta ateşte, yavaş yavaş pişirmek önem taşıyor.

ISLATMA AŞAMASINI ATLAMAYIN

Kuru fasulyenin pişirmeden önce yeterince ıslatılması, hem pişirme süresini kısaltıyor hem de daha dengeli yumuşamasına yardımcı oluyor. Fasulyelerin bir gece önceden bol su içerisinde bekletilmesi öneriliyor. Islatma suyunun dökülüp fasulyelerin durulanması da hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

PİŞİRME SUYUNU DOĞRU AYARLAYIN

Fasulyelerin tencerede yeterli miktarda suyla pişirilmesi gerekir. Suyun az olması, fasulyelerin eşit şekilde pişmesini zorlaştırabilir. Öte yandan pişirme sırasında sürekli su eklemek de sıcaklık dengesini bozabilir. Bu nedenle başlangıçta yeterli miktarda sıcak su kullanmak daha iyi sonuç verebilir.

TUZ VE SALÇAYI NE ZAMAN EKLEMELİSİNİZ?

Fasulyelerin sert kalmaması için tuzun ve asitli malzemelerin eklenme zamanı da önem taşıyor. Domates ve salça gibi asit içeren malzemelerin fasulyeler henüz sertken eklenmesi, yumuşamayı geciktirebilir. Bu nedenle fasulyeler bir miktar yumuşadıktan sonra sosla buluşturulabilir.

Kuru fasulye pişirirken yapılan bu hata kabuklarının ayrılmasına neden olabiliyor 2

KURU FASULYENİN DAĞILMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kuru fasulyenin tanelerinin bütün kalması için birkaç basit noktaya dikkat etmek yeterli olabilir:

  • Fasulyeleri pişirmeden önce bir gece suda bekletin
  • Islatma suyunu süzüp fasulyeleri durulayın
  • Yemeği yüksek ateşte ve hızlı şekilde kaynatmayın
  • Pişirme sırasında fasulyeleri sürekli karıştırmayın
  • Yeterli miktarda su kullanın
  • Fasulyeler yumuşamadan salça ve domates gibi malzemeleri eklemeyin

Bu püf noktalarına dikkat ederek kabukları ayrılmayan, taneleri bütün kalan ve kıvamı yerinde bir kuru fasulye hazırlamak mümkün olabilir.

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kuru fasulye fasulye
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