Domatesi daha uzun ömürlü saklamanın püf noktası

Domatesi buzdolabının dışında saklayarak raf ömrünü uzatabilirsiniz. Ancak dışarıda hangi durumda nasıl muhafaza ettiğiniz de önemli. Bunun için domatesleri geniş bir meyve tabağına ya da derin bir cam kasenin içine baş aşağı koyun. Yani sap kısımları aşağıda kalmalı.

Baş aşağı saklanan domatesler, daha uzun süre taze kalacaklardır. Domatesin sap kısmı aşağıda kalınca, sapın bağlandığı noktadan daha az hava ve nem girecektir. Bu da raf ömrünün uzamasındaki en önemli faktördür.