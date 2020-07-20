Domatesle yapılan en güzel 4 yemek

Kahvaltıda, atıştırmalık bir şeyler hazırlarken, sanviçte, yemekte hiç fark etmez... Domatesi dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeğin içine veya yanına rahatlıkla kullanabilisiniz. Özellikle yaz aylarında tadını bulan tazecik mis gibi domatesin sadece tuzlayıp o şekilde bile tüketebilirsiniz. Yemeklerimize verdiği lezzetin yanı sıra faydaları saymakla bitmeyen domates, erken yaşlanmayı önler ve iltihabı azaltır. Verdiği tadla içine girdiği her yemeği bir anda başkalaştıran domatesin en çok yakıştığı tarifleri sizin için hazırladık. “Bugün ne pişirsem?” derdine bu dört yemekten birini yaparak son verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

MEMENEN TARİFİ

Hem yaz hem de domates diyince akıllara gelen ilk yemek kuşkusuz menemendir. Adını İzmir’in aynı adlı ilçesinden alan menemen bir döneme “soğanlı mı olur, soğansız mı” tartışmasıyla damga vurmuştu. Yapılışı basit gibi görünen ama kıvamını tutturmada sıkıntılar yaşanabilen yemeklerin başında gelen menemen tarifini tüm incelikleriyle anlattık.

İSPANYOL OMLETİ TARİFİ

Başrolünde yine yumurtanın olduğu İspanyol omletini hem kahvaltıda hem de akşam yemeğinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İspanyolların geleneksel yemeklerinden biri olan orijinal ismi Tortilla de patatas, pratik olmasının yanı sıra oldukça besleyici. Henüz denemediyseniz şimdi tam zamanı.