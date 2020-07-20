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Domatesle yapılan en güzel 4 yemek

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin en çok tercih edilen sebzelerinin başında gelen domatesin içine girip de güzelleştiremeyeceği yemek yoktur. Bundan yola çıkarak yaz sofralarınızı şenlendirecek en güzel tarifleri sizin için hazırladık.

Domatesle yapılan en güzel 4 yemek

İçindekiler

  • MEMENEN TARİFİ
  • İSPANYOL OMLETİ TARİFİ
  • DOMATES ÇORBASI TARİFİ
  • TAZE FASULYE TARİFİ

Kahvaltıda, atıştırmalık bir şeyler hazırlarken, sanviçte, yemekte hiç fark etmez... Domatesi dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeğin içine veya yanına rahatlıkla kullanabilisiniz. Özellikle yaz aylarında tadını bulan tazecik mis gibi domatesin sadece tuzlayıp o şekilde bile tüketebilirsiniz. Yemeklerimize verdiği lezzetin yanı sıra faydaları saymakla bitmeyen domates, erken yaşlanmayı önler ve iltihabı azaltır. Verdiği tadla içine girdiği her yemeği bir anda başkalaştıran domatesin en çok yakıştığı tarifleri sizin için hazırladık. “Bugün ne pişirsem?” derdine bu dört yemekten birini yaparak son verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

MEMENEN TARİFİ

Hem yaz hem de domates diyince akıllara gelen ilk yemek kuşkusuz menemendir. Adını İzmir’in aynı adlı ilçesinden alan menemen bir döneme “soğanlı mı olur, soğansız mı” tartışmasıyla damga vurmuştu. Yapılışı basit gibi görünen ama kıvamını tutturmada sıkıntılar yaşanabilen yemeklerin başında gelen menemen tarifini tüm incelikleriyle anlattık.

Menemen tarifi: İşte menemen efsanesi...Menemen tarifi: İşte menemen efsanesi...

İSPANYOL OMLETİ TARİFİ

Başrolünde yine yumurtanın olduğu İspanyol omletini hem kahvaltıda hem de akşam yemeğinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İspanyolların geleneksel yemeklerinden biri olan orijinal ismi Tortilla de patatas, pratik olmasının yanı sıra oldukça besleyici. Henüz denemediyseniz şimdi tam zamanı.

İspanyol omleti: İspanyol mutfağına hızlı bir giriş (Videolu İspanyol omleti tarifi)İspanyol omleti: İspanyol mutfağına hızlı bir giriş (Videolu İspanyol omleti tarifi)

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Çorba genelde kış mevsimi ile özdeşleştirilse de mevsiminde taze taze domateslerden yapılan mis gibi bir domates çorbasının da tadını hiç bir şey tutmaz. O taze domatesin yaydığı mükemmel koku, kadifemsi dokusu, harika lezzeti başınızı döndürecek. Buyrun, sizin için tüm püf noktalarıyla domates çorbası tarifi...

Domates çorbası tarifi: İşin sırrı buradaDomates çorbası tarifi: İşin sırrı burada

TAZE FASULYE TARİFİ

Yaz aylarını iple çekmemizin en büyük nedenlerinden biri de lezzetiyle damak çatlatan zeytinyağlı taze fasulye yemeğidir. Türk mutfağının demirbaş lezzetlerinden biri olan taze fasulye yemeğini taze domatesle yaptınız mı tadına doyum olmaz.

Taze fasulye tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak süper lezzetTaze fasulye tarifi: Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak süper lezzet
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