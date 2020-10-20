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Dominic West, The Crown 5. sezonda Prens Charles'ı canlandıracak

20.10.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Dominic West, The Crown 5. sezonda Prens Charles'ı canlandıracak

Son olarak evli olmasına rağmen genç oyuncu Lily James ile Roma’da öpüşürken yakalanan Dominic West, The Crown 5. sezonda Prens Charles'ı canlandıracak.

Evli ve dört çocuk sahibi aktör Dominic West son olarak genç oyuncu Lily James’le Roma’da dudak dudağa yakalandığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Aktörün sevilen Netflix dizisi The Crown 5. sezonda Prens Charles'ı canlandıracağı açıklandı.

Dominic West, The Crown 5. sezon kadrosunda izleyicilerin karşısına Prens Charles olarak çıkmaya hazırlanıyor. The Affair dizisindeki performansıyla alkışları toplayan aktör, The Crown’da Prens Charles’ın Prenses Diana’yı Camilla Parker Bowles ile aldattığı dönemleri canlandıracak.

Affair oyuncusu Dominic West ile ve Mamma Mia! filminin 31 yaşındaki yıldızı Lily James, geçtiğimiz Pazar Roma’da tutkuyla öpüşürken fotoğraflanmıştı.

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DOMINIC WEST KİMDİR?

West, HBO dizisi The Wire'da Baltimore polis dedektifi Jimmy McNulty karakteriyle hafızalara kazındı. Deneyimli aktör Showtime dizisi The Affair’de 5 sezon boyunca karısını aldatan yazar Noah Solloway rolündeki performansıyla övgüleri topladı. Aktör aynı zamanda eleştirmenlerden olumlu puanlar alan The Hour ve Les Misérables gibi yapımlarda boy gösterdi.

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