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Dominic West: Yeni James Bond trans birey olmalı

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SİNEMA TV  | 25.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

'The Affair' dizisinin başrol oyuncusu Dominic West, James Bond serisinin yeni filminde Bond rolünü trans bir bireyin canlandırması gerektiğini dile getirdi. West'in önerisine özellikle serinin hayranları tarafından tepki gösterilirken, sosyal medyada konu hakkında birçok yorum yapıldı.

Dominic West: Yeni James Bond trans birey olmalı

James Bond serisinin her devam filmi haberinde, James Bond karakterini kimin oynayacağı tartışma konusu olur ve ‘Kim oynamalı?’ sorusu üzerine isimler ortaya dökülür. "The Affair" dizisinin başrol oyuncusu Dominic West, James Bond serisinin yeni filminde Bond rolünün bir transa verilmesi gerektiğini söyledi.

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Daniel Craig'ın son kez olarak Bond'u canlandıracağı ve ünlü İngiliz yönetmen Danny Boyle'un senaryoda klişeleşmiş 'kötü Rus karakter' olması yönündeki ısrarlara dayanamayarak filmin yönetmeliğini bırakması sonrası vizyon tarihi ertelenen son James Bond filminden sonra seride Bond'u kimin canlandıracağı merak konusu olmaya devam ediyor. Konu hakkında son açıklama ise ünlü oyuncu Dominic West'ten geldi.

Sunday Times'a konuşan West, trans birey Graf ile ilgili, "O Bond olabilecek güzel bir kız. Gerçekten harika bir fikir. Trans bir Bond seçmeliler çünkü orduda çok fazla trans birey var" yorumunda bulundu.

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West'in yorumlarından ötürü gurulandığı belirten Hannah Graf, "Dominic bu rol için beni önerdiği için çok gururlandım. Ama yakın zamanda oyuncu olmayı düşünmüyorum. Tabii Bond'u bir transın oynanaması için hiçbir neden olamaz. Pek çok erkeği kahraman rollerinde oynarken, kadınları da ikincil konumda gördük" şeklinde konuştu.

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İngiliz oyuncu ve yönetmen West'in önerisi sosyal medyada, özellikle James Bond serisinin tutkunları tarafından oldukça sert tepkilerle karşılandı.

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james bond Dominic West daniel craig

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