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Domuzlara karşı 'ses bombalı' önlem!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kütahya Hisarcık'ta çiftçilik yapan Mustafa Özaydın, mısırlarına zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede denediği birçok yöntemden sonuç alamayınca ‘ses bombalı’ önleme başvurdu.

Domuzlara karşı 'ses bombalı' önlem!

Çitfçi Mustafa Özaydın, gece saatlerinde sürüler halinde mısır tarlasının bulunduğu Arpalık mevkiindeki alana inerek mısırlarına zarar veren domuzlara karşı piknik tüpüyle çalışan, zaman ayarlı ‘ses bombası’ olarak adlandırılan mekanizmayı kurdu.

'BİRÇOK YÖNTEM DENEDİM AMA BAŞ EDEMEDİM'

Mustafa Özaydın, “Mekanik sistem piknik tüpüyle çalışıyor ve manyeto ile ateşleme yapıyor. 5 ile 10 dakika arasında manuel olarak zaman ayarlı, 120 desibel ses şiddetine sahip mekanik kuş ve yabani hayvan kovucu cihaz 2 kilogram Lpg tüpü ile 3 bine yakın patlama gerçekleştiriyor. 35 dönümlük mısır tarlamı domuzlardan korumak için birçok yöntem denedim ama domuz sürüleriyle baş edemedim. Son çare olarak bu cihazı almak zorunda kaldım. Cihaz 3 günde 2 kilogram Lpg tüpü tüketiyor. Bize masraflı geliyor ama ürünün tamamını kaybetmekten korktuğumuz için masrafına katlanıyoruz. Domuzlar çıkan yüksek desibelli sesten korktukları için mısır tarlama gelmiyorlar. İleride ne olur bilemem.” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
domuz ses bombası

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