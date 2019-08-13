Donald Trump Huawei’ye taktı kafayı

Çin’in dünya ticaretinde hakim konuma gelmeye başlamasıyla birlikte ABD, büyük bir ticaret savaşı başlattı. Bu ticaret savaşını Huawei akıllı telefonları üzerinden yürüten ABD, geçtiğimiz Mayıs ayında ağır bir karar almıştı. Bu karara göre hiçbir ABD şirketi Huawei firmasına hizmet vermeyecekti.

Son Dünya Konferansı’nda Donald Trump Huawei ile ilgili yasağının kaldırılacağını ve bu şirket ile anlaşma yapmak isteyenlerin özel bir lisans almaları gerekeceğini ifade etti. Bunun üzerine 50’den fazla ABD’li şirket Huawei ile olan ticaretini sürdürmek için lisans başvurusunda bulundu.

Gelen son haberlere göre ABD bütün lisans başvurularının askıda tutuyor. Beklemede kalan bu lisans başvuruları için henüz hiçbir hükümet yetkilisinden açıklama gelmedi. Çin’in, ABD’den tarım ürünlerinin alımını durdurması ile birlikte böyle bir hamle geldi. Bu nedenle kararım tamamen siyasi olduğunu söyleyebiliriz.

Qualcomm, ARM ve Google gibi şirketler Huawei ile olan ticaretlerini şu an için noktalanmış gibi görünüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimi ortadan kalkarsa yeniden hizmet vermeye devam edecekler. Peki sizce de ABD’nin verdiği bu karar ne tür sonuçlara yol açacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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