Donald Trump kripto para birimlerine darbeyi indirdi!

Son yıllarda sükse yapan kripto para birimi, devletler tarafından denetlenemediği için asla ve asla geçerli bir para birimi olamayacağını aylarca dile getirmiştim. Dünya üzerindeki bankaların borcu ile nakitte dönen para arasında 4-5 kat fark olması geleceğin kripto paralarda olacağını gösteriyordu.

Ancak bu para birimleri devletler tarafından denetlenmediği için reel paranın yerini alması çok zordu. Bugün kripto paralara bir darbe de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı D. Trump’tan geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Twitter’da Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin para olmadıklarını ve bu tip şirketlerin banka olmak istiyorlarsa bankacılık anlaşması yapmaları gerektiğini söyledi. Başkan, ayrıca Amerika’nın tek para biriminin dolar olduğunun da altını çizdi.

BÜYÜK DARBE YEDİLER



Dünyayı yöneten Amerika’dan bu denli büyük bir darbe yiyen kripto paralar için gelecek artık yok gibi bir şey diyebiliriz. Her şeyi sanala çevirmeyi çok seven girişimciler/kişiler umarız bu geçici heveslerinden vazgeçer ve boşa kürek sallamazlar.

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