Döndü Boztepe olayında kan donduran gelişme! Müge Anlı korkunç gerçeği açıkladı, meğer kötü kokunun nedeni...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmeyen 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin akıbetine ilişkin açıklamada bulunan Müge Anlı, saman depolamak üzere girilen ahırda kemik parçaları bulunduğunu söyledi.

KÖTÜ KOKUNUN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bulunan kemiklerin sayısı da arttı. Aynı noktada yapılan çalışmalarda kaldırılan çuvalların altından elbise parçaları ve bir anahtar bulunduğu aktarıldı.

DNA İÇİN LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

Müge Anlı yaptığı açıklamada, odunlukta bulunan kemik parçalarının DNA için laboratuvara gönderildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Döndü Boztepe'nin bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Afyonkarahisar'a bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan 78 yaşındaki kadından, 6 Şubat Pazartesi gününden beri haber alınamıyordu.

Yaşlı kadının evinin önündeki odunları çalan Mehmet Tunç'un ona zarar verdiği iddia edilmişti. Mehmet Tunç ise Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ise "118'den telefonunu buldum. Bir iki yıldır görüşüyorduk" itirafında bulunmuştu.

