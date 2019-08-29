YEMEK

Dondurma kentinin "acısı" sofraları süsleyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen coğrafi işaret belgeli Maraş biberinde hasat sezonu başladı.

Kentin adıyla anılan biber mevsimlik işçilerce tarlalardan toplanıyor. Pul ve toz biber olarak sofralarda yerini alacak Maraş biberi, yemek ve kebapların vazgeçilmez acı sosu olarak biliniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt yaptığı açıklamada, Maraş biberinin aroması ve kendine has tadıyla sofraların vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.

GEÇMİŞTEN GELEN KÖKLÜ BİR KÜLTÜR

Bozkurt, üretilen biberlerin yaklaşık yüzde 50'sinin toz ve pul biber, diğer bölümünün ise turşuluk olarak kullanıldığını dile getirdi.

Çiftçilerin biber yetiştiriciliğinde geçmişten gelen köklü bir kültürü olduğunu anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu yıl ortalama 10 bin dönüm alandan elde edilecek ürünle 23 bin ton toz ve pul biber üretmeyi hedefliyoruz. Arazilerimizde çiftçilerimiz hasada başladı. Yetiştiricilik noktasında bir sıkıntımız yok. İnşallah bu sene önceki yıllardan daha verimli bir yıl olur diye düşünüyoruz. Hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz."

MUTFAĞIMIZA LEZZET KATIYOR
Üreticilerden Osman Kamalak da 20 yıldır biber üretimi yaptığını ve bu yılki verimden çok memnun olduklarını belirterek, "Bereketli topraklarımızda yetişen Maraş biberi, doğallığı ve lezzetiyle mutfağımıza lezzet katıyor." dedi.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Gaziantep‘te kırmızı biber hasadı başladıGaziantep‘te kırmızı biber hasadı başladı
Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyorAntibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maraş biberi yöresel yemekler acı biber

En Çok Okunan Haberler

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Seksenler dizisinin kadrosu belli oldu!

Seksenler dizisinin kadrosu belli oldu!

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Sarımsağı sütle tüketince bakın ne oluyor!

Sarımsağı sütle tüketince bakın ne oluyor!

Mide sancısını bıçak gibi kesiyor

Mide sancısını bıçak gibi kesiyor

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep‘te kırmızı biber hasadı başladı

Gaziantep‘te kırmızı biber hasadı başladı

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

Uzak Doğu'nun en popüler baharatı: Zencefili mutfağınızdan eksik etmemeniz için 4 neden

Çinlilerin vazgeçilmezi! Kansere karşı kalkan oluyor

Sarımsağı yemeden önce neden sütte kaynatmalısınız?

Sarımsağı sütle tüketince bakın ne oluyor!

Yabancıların gözüyle Türkiye: Dominikli aşçı menemeni soğansız seviyor

"Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" sorusuna yabancılar da katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.