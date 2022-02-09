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Dondurma sevenler buraya: Evde şekersiz dondurma tarifi

09.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurma yaz kış demeden her mevsim tüketilen lezzetli tatlıların başında geliyor. Peki, birçok çeşidi olan dondurmayı daha sağlıklı bir şekilde evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle diyet yapan ama dondurmadan da vazgeçemeyen biriyseniz sizin için araştırdığımız bu tarifle tadını damağınızda bırakacak dondurmalar yapabileceksiniz. İşte detaylar...

Dondurma sevenler buraya: Evde şekersiz dondurma tarifi

Dondurma, hem tek başına hem diğer tatlılarla birlikte tüketebileceğiniz yiyeceklerden biri. Diğer yandan dondurmanın çok şekerli olduğundan da yakınıyor olabilirsiniz ama endişelenmeyin! Birazdan vereceğimiz tarifle gönül rahatlığıyla dondurma yiyebileceksiniz. Bol meyveli ve beyaz çikolatalı bir tarifle geliyoruz. Ekstra olarak şeker katmanıza gerek kalmayacak. Karşınızda tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla şekersiz dondurma tarifi...

ŞEKERSİZ DONDURMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gram çilek (Muz, kivi, kayısı gibi meyveler de kullanabilirsiniz.)

  • 500 ml krema

  • 30 gram süt tozu

  • 180 gram beyaz çikolata (Bitter çikolata da kullanabilirsiniz.)

ÜZERİ İÇİN

  • Toz Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerenin yarısına kadar su doldurun ve ocağa alarak kaynamaya bırakın.

  • Su kaynadıktan sonra tencerenin üzerine cam bir kase yerleştirin.

  • Beyaz çikolataları parçalara ayırarak kaseye koyun ve ara ara karıştırarak çikolataların erimesini sağlayın.

  • Sos tenceresini ocağa alın. İçerisine süt tozunu ve kremayı ekledikten sonra kaynayana kadar karıştırın.

  • Eriyen beyaz çikolataları azar azar kremalı karışıma ekleyin ve iyice özleşene kadar karıştırın.

  • Sonrasında karışımı oda sıcaklığında soğutun.

  • Çilekleri saplarından ayırın ve parçalara ayırarak mutfak robotundan geçirin.

  • Büyük boy bir cam kap alın ve buzdolabının buzluk kısmında soğutun.

  • Eğer vaktiniz yoksa buz kalıplarını cam kabın içinde bekleterek soğumasını hızlandırabilirsiniz.

  • Oda sıcaklığına gelen beyaz çikolatalı kremayı ve robottan geçirdiğiniz çilekleri soğuyan cam kaba aktarın.

  • Mikseri en yüksek seviyeye getirin ve karışım iyice karışana kadar 10-15 dakika çırpın.

  • Dondurma karışımını bir kaba doldurun ve buzdolabının buzluk kısmında 10-12 saat bekletin.

  • Dondurmayı buzluktan çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin. Bu sayede dondurmaları daha kolay servis edebilirsiniz.

  • Dondurmalara top şeklini kolayca vermek istiyorsanız öncesinde dondurma kaşığını ıslatın.

  • Hazırladığınız dondurmayı külahta ya da dondurma kaselerinde, üzerlerine toz Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.
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