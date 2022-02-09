Dondurma sevenler buraya: Evde şekersiz dondurma tarifi

Dondurma, hem tek başına hem diğer tatlılarla birlikte tüketebileceğiniz yiyeceklerden biri. Diğer yandan dondurmanın çok şekerli olduğundan da yakınıyor olabilirsiniz ama endişelenmeyin! Birazdan vereceğimiz tarifle gönül rahatlığıyla dondurma yiyebileceksiniz. Bol meyveli ve beyaz çikolatalı bir tarifle geliyoruz. Ekstra olarak şeker katmanıza gerek kalmayacak. Karşınızda tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla şekersiz dondurma tarifi...

ŞEKERSİZ DONDURMA TARİFİ

MALZEMELER

300 gram çilek (Muz, kivi, kayısı gibi meyveler de kullanabilirsiniz.)

500 ml krema

30 gram süt tozu

180 gram beyaz çikolata (Bitter çikolata da kullanabilirsiniz.)

ÜZERİ İÇİN

Toz Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI