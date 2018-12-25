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Dondurucu soğuğa aldırış etmedi mayoyla poz verdi

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ÜNLÜLER  | 25.12.2018 09:50 | Son Güncelleme

İskoç popçu Tallia Storm, Noel tatili için gittiği İsviçre dağlarından mayolu fotoğrafını paylaştı.

20 yaşındaki genç popçu Tallia Storm, Noel tatili için soluğu İsviçre dağlarında aldı. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan sarışın güzel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırtmayı başardı.

Dondurucu soğuğa aldırış etmedi mayoyla poz verdi

İsviçre dağlarının dondurucu soğuğuna aldırmayan güzel yıldız, turkuaz rengi mayosuyla poz verdi. Dağ eteklerinden paylaştığı bu cesur pozu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Genç yıldız Tallia Storm, önlem olarak ayağına kar botlarını ve kalın sabahlığını giymiş.
Yakın arkadaşları ve ailesiyle tatiline devam eden genç yıldız, bir de kardeşleriyle neşeli bir fotoğraf paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Tallia Storm isviçre

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