Dondurucu soğuğa aldırış etmedi mayoyla poz verdi

İsviçre dağlarının dondurucu soğuğuna aldırmayan güzel yıldız, turkuaz rengi mayosuyla poz verdi. Dağ eteklerinden paylaştığı bu cesur pozu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Genç yıldız Tallia Storm, önlem olarak ayağına kar botlarını ve kalın sabahlığını giymiş.

Yakın arkadaşları ve ailesiyle tatiline devam eden genç yıldız, bir de kardeşleriyle neşeli bir fotoğraf paylaştı.