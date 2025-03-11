Dondurucu soğuklara bile dayanmışlar! Çinli bilim insanlarından şok edici keşif: 6 yeni bakteri cinsi ve 7 yeni bakteri türü keşfedildi

Çin’in 41'inci Antarktika keşif ekibinden alınan son bilgilere göre, Çin Kutup Araştırma Merkezi'ne bağlı bilim insanları, birden fazla keşif gezisinden toplanan Antarktika örneklerini analiz etti. Yapılan genetik dizileme ve veri analizleri sonucunda 6 yeni bakteri cinsi ve 7 yeni bakteri türü tanımlandı.

ÇİN’İN KUTUP GEN BANKASI BÜYÜYOR

Araştırma kapsamında, Çin’in Kutup Gen Bankası bugüne kadar 3 bin 500'den fazla kutup mikroorganizmasını standart şekilde koruma altına aldı. Toplamda yaklaşık 30 bin mikroorganizma örneği ve 185 farklı cins içeren koleksiyon, kutup mikrobiyal kaynaklarının keşfi ve ileri araştırmalar için sağlam bir temel oluşturuyor.

KUTUP MİKROORGANİZMALARININ BÜYÜK POTANSİYELİ

Kuzey ve Güney Kutup bölgeleri, uzun süredir coğrafi izolasyon nedeniyle dünyanın benzersiz ekosistemlerinden biri olma özelliğini koruyor. Bu bölgelerde keşfedilen mikroorganizmalar, biyolojik çeşitliliğin anlaşılması, biyoteknoloji, ilaç geliştirme, kozmetik üretimi ve endüstriyel enzimlerin keşfi gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Ayrıca, ekstrem çevre koşullarına dayanıklı bakteriler, gelecekte çevre koruma ve ekolojik restorasyon çalışmalarında kritik roller oynayabilir.