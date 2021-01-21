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Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

21.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 28 dereceye düştüğü Ağrı'da, dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dere, nehir, göletlerin donduğu kentte, şelaleler ile bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sıfırın altında 28 dereceyle dün gece Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kenti olan Ağrı'da, Yolluyazı köyünde bulunan kayalıklar ve Şehir Mezarlığı'ndaki su deposunun etrafı da buzla kaplandı.

Buz sarkıtlarının 5 metreyi bulduğu bölgede, güzel manzaralar da oluştu.

Drone ile havadan görüntülenen buz sarkıtları, kentte zorlu geçen kış mevsimini gözler önüne serdi.

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