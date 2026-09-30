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Dondurulmuş ıspanak çok daha lezzetli olacak! Pişirmeden önce bunu yapın

Taze ıspanağı kısa sürede tüketmekte zorlananlar için dondurulmuş ıspanak israfı azaltan pratik bir seçenek. Ispanağın dondurulmuş versiyonu yanlış hazırlandığında sulanıp yumuşayabiliyor. Dondurulmuş ıspanağın lezzetini ve dokusunu korumak için pişirmeden önce tek bir noktaya dikkat etmek gerekiyor.

Dondurulmuş ıspanak çok daha lezzetli olacak! Pişirmeden önce bunu yapın
Nilgün Arabacı

Taze ıspanağın tamamını kısa sürede tüketemeyenler için dondurulmuş ürünler oldukça pratik bir alternatif sunuyor. dondurulmuş ıspanak doğru şekilde hazırlanmadığında fazla sulu ve yumuşak bir kıvama ulaşabiliyor. Ev aşçılarının önerdiği yönteme göre ise bu sorunun önüne geçmek için pişirme öncesinde ıspanağın fazla suyunu mümkün olduğunca tamamen çıkarmak gerekiyor.

FAZLA SUYUNU MUTLAKA ÇIKARIN

Dondurulmuş ıspanağın lezzetini ve dokusunu iyileştirmenin en önemli adımı, pişirmeden önce içerdiği fazla nemi uzaklaştırmak.

Ispanak çorba veya köri gibi sulu yemeklere eklenecek olsa bile fazla suyunun alınması, yemeğin kıvamının aşırı sulanmasını önleyebiliyor. Aynı zamanda ıspanağın yapışkan ve fazla yumuşak bir dokuya sahip olmasının da önüne geçiyor.

Ispanak garnitür olarak tüketilecekse ise birkaç basit malzemeyle çok daha lezzetli hale getirilebiliyor.

DONDURULMUŞ ISPANAK TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
3 diş sarımsak
284 gram dondurulmuş ıspanak
1 limon
Tuz
Karabiber

Yapılışı:

Geniş bir tavaya zeytinyağını koyun ve orta-yüksek ateşte ısıtın. İnce dilimlediğiniz sarımsakları tavaya ekleyerek yaklaşık 20-30 saniye kadar kavurun.

Ardından dondurulmuş ıspanağı tavaya alın. İki tahta kaşık veya mutfak maşası yardımıyla ıspanak ve sarımsağı karıştırarak pişirin.

Ispanak tamamen yumuşadığında servis edebilirsiniz. Ancak tavada servis edecekseniz, kalan suyun buharlaşması için 1-2 dakika daha pişirmeniz öneriliyor.

Pişen ıspanağı servis tabağına alın. Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra üzerine yarım limonun suyunu sıkın.

Son olarak biraz daha sızma zeytinyağı gezdirin. Kalan yarım limonu da dilimleyerek servis tabağının yanında sunabilirsiniz.

Bu basit yöntemle dondurulmuş ıspanağın fazla sulu ve yumuşak olmasının önüne geçerek daha lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
ıspanak
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