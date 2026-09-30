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Yemek.com Keşfet: Kaydır, izle, pişir! Kısa tarif videoları artık tek bir yerde

Yemek.com, mobil uygulamasına eklediği yeni Keşfet özelliğiyle kısa tarif videolarını tek bir yerde buluşturuyor. Kullanıcılar ekranı kaydırarak yeni yemek fikirleri keşfedebiliyor, ilgilerini çeken videoları izleyebiliyor ve beğendikleri yemeğin tarifine doğrudan ulaşabiliyor.

Yemek.com Keşfet: Kaydır, izle, pişir! Kısa tarif videoları artık tek bir yerde
Sultan Oğuz

Ne pişireceğine karar veremeyen veya yeni tarif fikirleri arayanlar için geliştirilen Yemek.com Keşfet, kısa video deneyimini tamamen yemek ve tariflere ayırıyor. Uygulamadaki Keşfet bölümünü açan kullanıcıların karşısına birbirinden farklı kısa tarif videoları çıkıyor.

Ücretsiz Yemek.com mobil uygulamasını indirmek için: Yemek.com iOS Uygulaması, Yemek.com Android Uygulaması

Sadece kısa tarif videoları bir arada

Yemek.com Keşfet: Kaydır, izle, pişir! Kısa tarif videoları artık tek bir yerde 1

Yemek.com mobil uygulamasındaki Keşfet alanında içerikler tamamen yemek ve tarif videolarından oluşuyor.

Tatlılardan ana yemeklere, kahvaltılıklardan pratik atıştırmalıklara kadar farklı tarifler kısa videolar halinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Böylece başka içerikler arasında dolaşmadan yalnızca yeni yemek fikirlerine göz atılabiliyor.

Kaydırarak yeni tarifler keşfediliyor

Keşfet'in kullanımı sosyal medyadaki kısa video formatlarına oldukça benziyor.

Kullanıcılar ilgilerini çeken videoyu izleyebiliyor, sonraki tarif için ekranı kaydırabiliyor. Bu sayede uzun uzun tarif aramak yerine kısa sürede farklı yemek seçeneklerini görmek mümkün oluyor.

Beğenilen videodan tarifin detaylarına geçilebiliyor

Keşfet'te görülen tariflerden biri ilginizi çektiğinde tek tıkla tarifin detaylarına, malzeme listesine, yapılış adımlarına ulaşılabiliyor. Böylece videoda görülen yemeği yapmak için ayrıca tarif aramaya gerek kalmıyor.

"Bugün ne pişirsem?" sorusuna hızlıca fikir veriyor

Yemek.com Keşfet: Kaydır, izle, pişir! Kısa tarif videoları artık tek bir yerde 2

Keşfet özellikle ne yemek yapacağına henüz karar vermemiş olanların farklı seçenekleri hızlıca görebilmesi için çok kullanışlı bir özellik.

Ana yemek, tatlı, kahvaltılık ya da atıştırmalık fark etmeksizin her öğüne uygun birbirinden farklı tarif videoları arka arkaya izlenebiliyor. Kullanıcılar görüntüsü veya yapılışı ilgisini çeken yemekleri tek tıkla seçerek tarifin tamamına geçebiliyor.

Kullanımı oldukça basit

Yemek.com Keşfet'i kullanmak için ücretsiz Yemek.com mobil uygulamasını indirmek yeterli. Uygulama telefonda zaten yüklüyse güncel sürümünün kullanılması gerekiyor.

Ardından uygulamanın ana sayfasındaki alt menüde yer alan Keşfet bölümüne giriliyor. Burada tarif videoları arasında gezinebiliyor, ilginizi çeken videoyu izleyebiliyor ve tarifin detaylarına ulaşabiliyorsunuz.

Ücretsiz Yemek.com mobil uygulamasını indirmek için: Yemek.com iOS Uygulaması, Yemek.com Android Uygulaması

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