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3 tanesi bir kilo mandalinaya eşdeğer! Faydasını bilen kilo kilo alıyor: 150 lira

Sivas'ta tezgahlarda yerini alan hünnap meyvesi birçok faydası ile vatandaşların gözdesi haline geldi. Sonbaharda yetişerek tezgahlarda satışa sunulan meyvenin kilosu 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor.

3 tanesi bir kilo mandalinaya eşdeğer! Faydasını bilen kilo kilo alıyor: 150 lira
Gökçen Kökden

Sivas, Tokat, Amasya gibi bölgelerde yetişen hünnap meyvesi birçok hastalığa şifa oluyor. Son yıllarda bilinirliği artan meyveye olan ilgi her geçen gün artıyor. Antioksidan özelliği ile şeker hastalıkları, kalp hastalıkları, böbrek hastaları, varis başta olmak üzere birçok hastalıkta iyi geldiği düşünülüyor. Hünnap; ham ve olgunlaşmış olarak tüketiliyor.

"3 ADET HÜNNAP BİR KİLO MANDALİNAYA EŞ DEĞER"

3 tanesi bir kilo mandalinaya eşdeğer! Faydasını bilen kilo kilo alıyor: 150 lira 1

Hal esnafı Ferhat Çobanoğlu, hünnap meyvesinin birçok derde deva olduğunu ifade ederek, "Hünnap sezonu başladı. tezgahta satışlarımız devam ediyor. Hünnabı vatandaşlar sevdi. Alışverişe gelenlere önererek poşetlerine biraz koyarak tanımalarını sağladık. Hünnap meyvesi birçok derde deva, sinir strese birebir, böbrek hastalarına faydalı, şeker hastalıkları, kalp damar hastalıklarına deva, sindirimi güçlendirir. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini mevcut. Hünnap meyvesinden 3 tane yemek bir kilo mandalina yemekle eşdeğer. Şu an tezgahta fiyatı 100-150 TL bandında değişiyor. Meyvenin faydalarını öğrenen gelip alıyor. Bilenler devamlı gelip bol bol alıyor, bilmeyenlere ise biz öneriyoruz" dedi.

"HER AKŞAM UYUMADAN 3 TANE TÜKETİLMELİ"

3 tanesi bir kilo mandalinaya eşdeğer! Faydasını bilen kilo kilo alıyor: 150 lira 2

Çobanoğlu, "Soğuk iklim meyvesi olan hünnap, geç çiçek açıyor, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerde soğuk başlayınca yetişiyor. Şu an yeni yeni ekmeye başladılar, ben kendimde ektim. 3. senede meyvesini almaya başladık. Şu an bahçede satacak kadar yetişmiyor ama ilerleyen zamanda bahçede ektiğimi getirip satacağım. Ben kendim kalp hastası olduğum için sürekli tüketiyorum. Herkese tavsiye ediyorum meyveyi yarım kilo, 250 gram ne kadar olursa olsun yesinler. Elmadan da armuttan da tatlı bir meyve. İlaç, kimyasal tüketmek istemeyen herkes alıp yiyebilir. Her akşam uyumadan 3 tane yiyip yattıktan sonra faydasını görürler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hünnap yemek
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