DÖNENCE bu akşam yok mu, neden yok? DÖNENCE yeni bölüm ne zaman? 12 Eylül 2023 KANAL D yayın akışı

Dönence'nin yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Dönence, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 12 Eylül Salı gününe ait yayın akışında Dönence'nin yer almadığı fark edildi. Peki, Dönence dizisi neden yayınlanmıyor? Dönence yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 12 Eylül 2023 Kanal D yayın akışı...

DÖNENCE NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi salı günleri yayınlanmakta. Dizi, 12 Eylül 2023 Salı akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Dönence dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.

Dizinin yayın saatinde Kim Bu Alie? adlı sinema filmi ekrana gelecek.

DÖNENCE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 12 Eylül 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Kim Bu Aile? adlı film ekranlara gelecek.

Dönence dizisi yeni bölümü ise 13 Eylül Çarşamba akşamı yeni yayın gününde yayınlanacak.

12 EYLÜL 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 - Kim Bu Aile?

22:15 - Kim Bu Aile?

