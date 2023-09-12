MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. DÖNENCE bu akşam yok mu, neden yok? DÖNENCE yeni bölüm ne zaman? 12 Eylül 2023 KANAL D yayın akışı

DÖNENCE bu akşam yok mu, neden yok? DÖNENCE yeni bölüm ne zaman? 12 Eylül 2023 KANAL D yayın akışı

12.09.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisi neden yok, sorusuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer gibi isimlerin yer aldığı Dönence dizisinin yeni bölümü Kanal D'nin 12 Eylül 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Dönence'nin yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Peki, Dönence bugün var mı, neden yok? Dönence yeni bölüm ne zaman?

Dönence'nin yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Dönence, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 12 Eylül Salı gününe ait yayın akışında Dönence'nin yer almadığı fark edildi. Peki, Dönence dizisi neden yayınlanmıyor? Dönence yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 12 Eylül 2023 Kanal D yayın akışı...

DÖNENCE NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi salı günleri yayınlanmakta. Dizi, 12 Eylül 2023 Salı akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Dönence dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.

dönence dokuz

Dizinin yayın saatinde Kim Bu Alie? adlı sinema filmi ekrana gelecek.

DÖNENCE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 12 Eylül 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Kim Bu Aile? adlı film ekranlara gelecek.

dönence-bu-akşam-yok-mu

Dönence dizisi yeni bölümü ise 13 Eylül Çarşamba akşamı yeni yayın gününde yayınlanacak.

12 EYLÜL 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 - Kim Bu Aile?

22:15 - Kim Bu Aile?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik kol yaptırmak istiyordu! Kim Milyoner Olmak İster Rabia'ya büyük destekEstetik kol yaptırmak istiyordu! Kim Milyoner Olmak İster Rabia'ya büyük destek
Şortla sahnedeydi! Cevap geldi 'Saygısızlık...'Şortla sahnedeydi! Cevap geldi 'Saygısızlık...'
Yayında fenalaştı! Ekipler müdahale ettiYayında fenalaştı! Ekipler müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Kanal D dönence kanald canlı Oyuncu ele gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.