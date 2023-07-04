Dönence dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kanal D'nin yeni dizisi Dönence gerçek hikaye mi? Bu akşam görücüye çıkıyor!

Dönence dizisi ile ilgili araştırmalar 4 Temmuz 2023 Salı günü hız kazandı. . Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldı. Dönence dizisi İsrail'de yayınlanan "Exceptional" isimli diziden uyarlandı. İşte Dönence dizisinin çekildiği yerler...

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönence dizisinin çekimleri İstanbul ve İzmir Foça’da yapılıyor.

DÖNENCE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi oyuncuların yer aldığı dönence dizisi İsrail formatlı, orijinal adı "Exceptional" olan diziden uyarlandı. "Exceptional" dizisi Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görülmüştü.

DÖNENCE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

