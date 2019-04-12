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Döner kameralı Samsung Galaxy A80 tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy A80 özellikleri ile amiral gemisi modellere adeta kafa tutuyor. İşte Samsung Galaxy A80 özellikleri ve fiyat hakkında her şey!

Döner kameralı Samsung Galaxy A80 tanıtıldı

Samsung’un uzun bir süredir konuşulan telefonu Galaxy A80 bugün tanıtıldı. Döner kamerası ile dikkat çeken Galaxy A80, bu mekanizması sayesinde gerçek anlamda tam ekran deneyimi sunan ilk Samsung modeli olmayı başarıyor. Özellikleri ile amiral gemisi modellerine kafa tutan Galaxy A80, Qualcomm’un yeni yonga setini kullanıyor.

Galaxy A80, 6.7 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga seti ye ve 8 GB RAM yer alıyor. 128 GB dahili depolama birimine sahip olan telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2 diyafram + ToF (derinlik algılama) üçlü arka kamera, Samsung’un mekanizması sayesinde pop-up şeklinde yukarıya doğru açıldığında anında ön tarafa dönüyor. Yani üçlü kamera kurulumu ile Selfie çekebiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir özellik olmuş.

Telefonda 3.700 mAh büyüklüğünde 25W hızlı şarj desteğine sahip batarya yer alıyor. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan Galaxy A802de Bixby, Samsung Pay, Samsung Health ve Samsung Knox desteği de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy akıllı telefon

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