Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Uzun bir aradan sonra Aşk ve Mavi adlı diziyle ekranlara dönen Emrah vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.

"DERS AL VE YOLUNA DEVAM ET"

Yoruma kapalı bir şekilde yazdığı; "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi.

DÖNERCİLİK YAPMAYA BAŞLAMIŞTI

Kısa bir süre önce dönercilik yapmaya başladığı yazılıp çizilen Tayfun'un babasının bu sözleri karşısında ne yorumda bulunacağıysa merak konusu oldu.

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