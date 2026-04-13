YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Döneriyle ünlü ilin vazgeçilmezi: 90 TL'ye satıyor

Döneri ile meşhur Hatay'da memleketinin lezzeti olan nohut dürümü vatandaşlara 90 TL'lik fiyatla sunan Kadriye uzun, 10 yıldır mesleğinde el lezzetiyle vatandaşların vazgeçilmezleri arasında.

İskenderun ilçesinde yaşayan Kadriye uzun, 10 yıl önce sanayi sitesi içerisinde memleketi Gaziantep'in eşsiz lezzeti olan nohut dürümcü açtı.

Döneriyle meşhur Hatay'da vatandaşların damak lezzetine farklı bir tatla hitap eden Uzun, vatandaşlardan güzel bir dönüş aldı ve işini severek yapmayı sürdürdü.

İskenderun'da tanınan kadın, 90 TL'ye satışa sunduğu nohut dürümle öğrenciler başta olmak üzere her bütçeye hitap ediyor.

Döneriyle ünlü ilin vazgeçilmezi: 90 TL ye satıyor 1

ÜÇ YÖRENİN YEMEĞİ

Mücverli nohut dürümün ve nohut dürümün müşterilerden tam not aldığını ifade eden Kadriye Uzun, İskenderun'da tek nohut dürümcü olduğunu belirterek ''On yıldır nohut dürün yapıyorum, bizim memleketimizin yemeği olduğu için aklıma oradan geldi. Şanlıurfa, Birecik ve Gaziantep yani üç yörenin yemeği nohut dürüm. Memleketimizi de biliyorlar, nohut dürümünü de biliyorlar ve lezzetimizi tanıtmışız zaten. Nohut başlı başına protein, mücverimiz de öyle. Farklı tat istiyorlar insanlar, talebimiz çok var. Her şeyin bir ayrı lezzeti var. Dönerin ayrı bir lezzeti var ama benim yemeğime söz yok. ‘Mücveri çok güzel yapıyorsun abla' diyorlar. ‘Mücverli nohut dürümü çok güzel oluyor' diyorlar. Kendi işimi sevdiğim için yemeğimi de güzel yapıyorum, İskenderun'da ben bir taneyim'' dedi.

Döneriyle ünlü ilin vazgeçilmezi: 90 TL ye satıyor 2

NOHUT DÜRÜM MÜ, DÖNER Mİ?

Nohut dürümün 90 TL'lik fiyatıyla dönerden yarı yarıya daha ucuz olduğunu belirten Emir Çömez, eşsiz lezzetin müdavimi olduğunu ve dönere tercih ettiğini söyledi. Çömez, "İki yıldan beri buradayız, her sabah müdavimiyiz. Artık alışkanlık ve vazgeçilmez bir tat haline geldi. Farklı şeyler daha iyi oluyor. Bir de işletmenin, sahibinin samimiyeti, içtenliği önemli. Özellikle bir anne elinin değmesi daha lezzetli yapıyor yemeği. Nohut dürüm yemek güzel, herkesi buraya bekleriz. Nohut dürüm mü, döner mi derseniz benim için nohut dürüm. Ben uzun zamandan beri döner yemiyorum, iki seneden beri çünkü artık vücut alıştı" dedi.

Döneriyle ünlü ilin vazgeçilmezi: 90 TL ye satıyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 yıldır bu işi yapıyor! 90TL'ye kapıda kuyruk oluyor10 yıldır bu işi yapıyor! 90TL'ye kapıda kuyruk oluyor
Faydasını duyan herkes almaya çalışıyor!Faydasını duyan herkes almaya çalışıyor!

Anahtar Kelimeler:
Hatay döner nohut dürüm nasıl yapılır dürüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.