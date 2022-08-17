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Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

17.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ohio kentinde bulunan Cedar Point isimli lunaparkta bulunan dönme dolabın koltuklarında cinsel ilişkiye giren çift, aralarında çocuklarında bulunduğu görgü tanıklarına aldırış etmedi. Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan çiftin 180 güne kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

ABD'nin Ohio kentinde Cedar Point isimli lunaparkta skandal olay yaşandı. Hafta sonu çoğu çocuklu aileler olmak üzere çok sayıda insanın eğlenmeye gittiği lunaparkın en çok kullanılan makinelerinden biri olan dönme dolapta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Skandal olayı aynı dönme dolaba binen gençler ihbar etti.

DÖNME DOLAP SARSILDI

Bunun üzerine 32 yaşındaki Heather Johnston ile 24 yaşındaki David Davis isimli çift alenen cinsel ilişkiye girince görgü tanıkları dönme dolapta sarsıntı meydana geldiğini dile getirdi. Yetkililer, görgü tanıklarından ikisinin reşit olmadığını da aktardı.

İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Polis tarafından sorgulanan Johnston, "Ben sadece yere düşen sigarayı almak için eğildim" dedi. İkili daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Davis ve Johnson geceyi nezarethanede geçirdi.

180 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Öte yandan hakim karşısına çıkmaya hazırlanan çiftin 180 güne kadar hapis cezası alması bekleniyor.

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lunapark
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