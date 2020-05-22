Donmuş et nasıl çözülür? İşte en pratik yöntem

Yemek yapmak için buzluktan donmuş eti veya kıymayı çıkartmayı unuttuysanız bu konuyu artık kendinize dert etmeyin sevgili okur. Donmuş et nasıl çözülür sorusuna en hızlı cevabı veriyoruz. Bu işlem için kendinize 5 dakika ayırmanı yeterli olacaktır.

EN HIZLI DONMUŞ ET ÇÖZME YÖNTEMİ

Hızlı bir şekilde et çözme işlemi için ilk akla gelen yöntem mikrodalga fırın kullanmak. Ancak bu yöntemin oldukça sağlıksız olduğunu söylemeliyiz. Çünkü mikrodalga fırın etin buzunu çözmekten ziyade eti pişirmeye kalkar. Bu gibi yöntemlerin yanı sıra 2 adet metak tencere ile et çözme işini kısa sürede halledebilirsiniz.

İlk olarak bir tencereyi ters çevirin. Tencerenin üzerine donmuş ürünü düz bir şekilde yerleştirin.

Ardından üzerine bir tencere daha koyun. Tencerenin tabanı ete değmeli. Yukarıdaki tencerenin içine ise bir miktar sıcak su dökün.

Eti bu şekilde iki tencere arasında bekletin. Tenceredeki suyun sıcaklığı metalin iletkenliği sayesinde etin hızlı bir şekilde çözünmesine yardımcı olacaktır. Mutlaka bu yöntemi deneyin ve bizimle sonuçları yorum olarak paylaşın :)



