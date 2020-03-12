Donovan Mitchell'a da koronavirüs testi olumlu çıktı

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın da, takım arkadaşı Rudy Gobert gibi koronavirüs testinde pozitif sonuç aldığı ortaya çıktı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin duyurusuna göre, Jazz oyuncuları isim vermeden Gobert'in soyunma odasında "umursamaz" olduğunu ve odadaki diğer oyuncuların eşyalarına dokunduğunu açıkladılar.
Jazz oyuncuları, koronavirüs testlerinin sonuçlarını bekledikleri için Oklahoma City Thunder'ın arenası Chesapeake Energy Arena'da kalıyorlardı.
Gece boyunca süren testler, Gobert'in virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında uygulanmıştı.
Jazz oyuncularının evlerine uçmasına izin verilmediği de belirtilenler arasındaydı.
Ekibin Utah'a geri dönmeden önce Oklahoma ve Salt Lake City sağlık görevlileri ile koordinasyonu sağlaması gerekecek.
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