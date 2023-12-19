'Donsuz Kelly', 'Laz kızı', yatak odasından canlı yayın derken sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

Yedikleri, içtikleri kısacası bütün hayatları göz önünde. Kimisi yatak odasından canlı yayın açıyor kimisi ise en mahrem bilgilerini göğsünü gere gere paylaşıyor. Sosyal medyadaki bu tuhaflıklara bir yenisi daha eklendi. Boşanan fenomen çift canlı yayında evlilik cüzdanını yırttı.

YAYINLARIN SONU GELMİYOR

Sanki dünya bir yana, onlar bir yana... Soruşturmalar, gözaltılar bile umurlarında değil. Ne müstehcen yayınların sonu geliyor, ne kimsenin mahreme saygısı var. Sosyal medyadaki ahlak çöküntüsü devam ediyor.

EVLİLİK CÜZDANINI YIRTTI

Show Haber'in haberine göre sosyal medya fenomenleri mahremiyeti de hiçe saydıkları yayınlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son örneklerinden biri eski oyuncu, yeni fenomen Seda Tosun ve yine fenomen eşi Taner Ataş oldu. Boşanan çift, tıklanma uğruna evlilik cüzdanını yırttı.

Ataş, yaptığı paylaşımda "Sen mi boşanacaksın, sen mi ayrılacaksın dediler. Vallahi ben boşandım, babalar sözünü tutar. Video paylaşmışsın özgürüm diye sen eve döndün ben İstanbul'a gidiyorum. Kim özgür?" dedi.

Tosun ise elinde çocuğuyla adliye kapısı önünde "An itibarıyla boşandım, buradan herkese duyurulur artık özgürüm ve bekarım yaşasın özgürlük" diye konuştu.







