Doogee, yeni amiral gemisi modeli olan S95 Pro ile karşımıza çıktı

Üretmiş olduğu dayanıklı telefonlar ile dikkat çeklen Doogee firması, yeni amiral gemisi modeli olan S95 Pro ile karşımıza çıktı. Doogee S95 Pro, gücünü MediaTek’in Helio P90 yonga setinden ve tam 8 GB RAM‘den alıyor.

6.18 inç büyüklüğünde 1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde IPS ekran ile gelen telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön tarafında ise 16 Megapiksel kamera bulunan telefonda 5.150 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan telefon 399 dolar fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise IP68 ve IP69K standartları yanında MIL-STD-810G askeri standardına da sahip olması. Bu sayede telefon düşmelere, suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor.

Dağa taşa çarpsan kırılmayacak olan telefon özellikle arazide iş yapanlara hitap ediyor. Son olarak hem sağlam hem güçlü bir telefon almak isteyenler için S95 Pro’nun en ideal çözüm olduğunu belirtelim.

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