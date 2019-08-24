Doom Eternal hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Elinizi tetik tuşundan çekmeden tek nefeste bitirebileceğiniz yeni Doom oyunu için geçtiğimiz gün bir video yayınlanmıştı. Dilerseniz aşağıdaki linkten bu videoya göz atabilirsiniz.

Peki Doom fanlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği Doom Eternal’in tek kişilik oyuncu modu ne kadar sürecek? id Software’in önemli isimlerinden biri olan Marty Stratton, geçtiğimiz gün QConForums’ta kendisine yöneltilen bazı soruları cevapladı. Stratton bu cevaplar esnasında yeni Doom oyununun oynanış süresine de değindi.

Stratton, Eternal’in 2016’da satışa sunulmuş Doom’dan çok daha uzun süreceğini belirterek, oynanış süresinin de 18 ile 22 saat arasında olacağını vurguladı.

Bu süre önünüze geleni ezip geçip, ilerlediğiniz bir oyun için muazzam diyebiliriz. Normal şartlarda bu karakterde oyunlar 6 ile 10 saat arasında sürüyor. Dolayısıyla yeni Doom oyununun normalden hayli uzun olacağını söylemek yanlış olmaz.

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