Yüzlerce yıl önce bu teknolojiyi kullanmışlar! Sırrı hala çözülemedi: Güneşe göre rengi değişiyor

Yaklaşık 16 santimetre yüksekliğinde ve 700 gram ağırlığındaki Lycurgus Kupası, Roma dönemine ait nadir cam eserler arasında yer alıyor. Kadeh önden aydınlatıldığında yeşim yeşili, arkadan ışık verildiğinde ise yakut kırmızısı renkte görünüyor.

Eser, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Rothschild ailesinin koleksiyonunda bulundu. 1958 yılında ise British Museum tarafından satın alındı.

SIRRI CAMIN İÇİNDEKİ MİKROSKOBİK PARÇACIKLARDA

Bilim insanları, kadehin renk değiştirme özelliğinin camın içine eklenen mikroskobik altın ve gümüş parçacıklarından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu metal parçacıklar ışıkla etkileşime girerek camın farklı renklerde görünmesini sağlıyor.

Uzmanlar, benzer camları laboratuvar ortamında üretmeyi de başardı. Sheffield Üniversitesinden araştırmacılar, orijinal kadehin yapısını inceleyerek renk değiştiren camın üretim yöntemini yeniden oluşturdu.

ROMA USTALARI BU ÖZELLİĞİ BİLEREK Mİ YAPTI?

Kadehin üzerinde, Yunan mitolojisinde şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'a karşı gelen Kral Lycurgus'un cezalandırılma hikayesi tasvir ediliyor. Ancak eserin en büyük gizemi henüz çözülebilmiş değil.