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Gören mezar sanıyor! Erzurum'daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı

Erzurum'da görenlerin mezar ya da kabir zannettiği 200 yıllık tarihi yapı, aslında Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli bir ibadet mekanı çıktı. Palandöken ilçesindeki Köşk Parkı içerisinde bulunan ve 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, mimarisindeki dikkat çekici motifleri ve geçmişten taşıdığı izlerle tarihe ışık tutuyor. İşte detaylar...

Gören mezar sanıyor! Erzurum'daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan ve 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi miraslar arasında yer alıyor.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 1

Yukarı Köşk Mahallesi'nde, Köşk Parkı'nın güneyinde bulunan Rauf Paşa Namazgâhı, dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından 1823 yılında yaptırıldı. Osmanlı döneminde cami veya mescidin bulunmadığı alanlarda insanların ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla yapılan namazgâhlar, özellikle mesire alanları ve yol güzergâhlarında kullanılıyordu.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 2

200 YILLIK TARİHİ YAPI

Rauf Paşa Namazgâhı'nın mihrap taşı üzerinde yer alan kitabe, yapının geçmişine ışık tutuyor. Mihrap taşının üzerindeki bitki motifleri, orta bölümdeki yazı ve alt kısmındaki kandil motifi dikkat çekiyor.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 3

Mihrap taşının güney yüzünde geçmişte bir çeşmenin de bulunduğu, ancak çeşmenin günümüze ulaşmadığı belirtiliyor.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 4

Tarihi namazgâh, zarar görmemesi amacıyla çevresi koruma altına alınarak üzeri kubbeyle örtülü şekilde muhafaza ediliyor.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 5

Araştırmacı yazar Taner Özdemir, Rauf Paşa Namazgâhı'nın geçmişine ilişkin, "Namazgâh eskiden camilerin, mescitlerin olmadığı yerlerde insanların ibadetlerini yerine getirdikleri yerler olarak biliniyor. Erzurum'da da o dönem burası Yukarı Köşk ve Köşk civarı mesire alanı olduğu için insanlar buraya geldiklerinde namaz kılarken zorluk çekiyorlarmış. Dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Bey tarafından 1823 yılında bu namazgâh yapılmış" dedi.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 6

MİHRAP TAŞINDAKİ MOTİFLER DİKKAT ÇEKTİ

Namazgâhın mimari özelliklerine de değinen Özdemir, "Önceden mihrabın olduğu yerde çeşme de varmış ama şu anda çeşme aktif olarak sürmüyor. Namazgâhın mihrabının üst kısmında bitki motifleri var, orta kısmında tabela, alt kısmında kandil var. Yine Erzurum'un önemli manevi ve turizme kazandırılacak önemli güzergâhlarından birisi Rauf Paşa Namazgâhı'dır" dedi.

Gören mezar sanıyor! Erzurum daki 200 yıllık yapının ardındaki gerçek şaşırttı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum mezar
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