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Dört aydır tıraş olmayan kadına tepki! 'Cinsel ilişkiye girmek istemiyorsan...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Ana Calatayud Perez-Manglano dört aydır tıraş olmuyor. Gerekçesini ise tembel olmasına bağlıyor. Bu görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Manglano, ''belki tekrar epilasyona başlarım ancak, bu süre zarfında binlerce acımasız yorum aldım'' diyor.

Dört aydır tıraş olmayan kadına tepki! 'Cinsel ilişkiye girmek istemiyorsan...'

İspanya Valensiya'da güzel sanatlar öğrencisi olan Ana Calatayud Perez-Manglano, Kasım ayından beri tıraş olmuyor.

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Bacaklarının görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Ana, hem kendi cinslerinden hem de erkeklerden acımasız yorumlar aldığını söylüyor.

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'Tıraş olmaktan ve toplumun beklentilerinden yoruldum, insanların ne dedikleri umurumda değil' diyen genç kıza erkek takipçilerinden gelen bazı yorumlar şöyle: ''Seks yapmak istemiyorsan söylemenin başka yolları da var. Bunu bize niye yapıyorsun? Böyle bir kızla sevgili olduğumu düşünemiyorum.''

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Kadın takipçileri de genç kıza senden 'utanıyoruz' mesajları gönderirken, biri 'depresyonda mısın?' mesajıyla dikkat çekti. Çok az sayıda hemcinsi ise desteklediklerini söyleyen yorumlarda bulunarak cesaretlendiklerini ifade etti.

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Genç kadının videosunu 9 binden fazla kişi izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ana Calatayud Perez-Manglano tıraş olmayan kadın

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