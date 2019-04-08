Dört aydır tıraş olmayan kadına tepki! 'Cinsel ilişkiye girmek istemiyorsan...'

İspanya Valensiya'da güzel sanatlar öğrencisi olan Ana Calatayud Perez-Manglano, Kasım ayından beri tıraş olmuyor.

Bacaklarının görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Ana, hem kendi cinslerinden hem de erkeklerden acımasız yorumlar aldığını söylüyor.

'Tıraş olmaktan ve toplumun beklentilerinden yoruldum, insanların ne dedikleri umurumda değil' diyen genç kıza erkek takipçilerinden gelen bazı yorumlar şöyle: ''Seks yapmak istemiyorsan söylemenin başka yolları da var. Bunu bize niye yapıyorsun? Böyle bir kızla sevgili olduğumu düşünemiyorum.''

Kadın takipçileri de genç kıza senden 'utanıyoruz' mesajları gönderirken, biri 'depresyonda mısın?' mesajıyla dikkat çekti. Çok az sayıda hemcinsi ise desteklediklerini söyleyen yorumlarda bulunarak cesaretlendiklerini ifade etti.

Genç kadının videosunu 9 binden fazla kişi izledi.



