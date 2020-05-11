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Dört büyüklerin kar ve zarar tablosu! Bilançolar açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.05.2020 21:43 | Son Güncelleme

Dört büyüklerin 9 aylık mali bilançoları belli oldu. Kulüpler son durumları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Süper Lig'de sezonun ilk 9 ayında Trabzonspor ve Galatasaray kar açıklarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş zarar edildiğini duyurdu.

Dört büyüklerin kar ve zarar tablosu! Bilançolar açıklandı

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 9 ayın mali bilançolarını açıkladılar. KAP'a yapılan bildirimlere göre 9 aylık tablo şu şekilde:

Trabzonspor 23 milyon 228 bin TL (Kar)

Galatasaray 3 milyon 973 bin TL (Kar)

Fenerbahçe: 36 milyon 709 bin TL (Zarar)

Beşiktaş: 246 milyon 175 bin TL (Zarar)

TRABZONSPOR VE GALATASARAY'DA KAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş ve Trabzonspor, 9 aylık bilançolarını Nisan ayında kamuoyu ile paylaşmıştı. Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı. Fenerbahçe ise aynı gün yaptığı açıklamada ilk 9 aylık dönemde 36,7 milyon TL zarar edildiğini duyurdu.

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