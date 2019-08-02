'Dört gün boyunca 600 arkadaşımın köpekbalıkları tarafından canlı canlı yendiğine şahit oldum'

Harrell gemi battıktan sonra şans eseri hayatta kaldığını ve yaklaşık 600 askerin köpek balıkları tarafından canlı canlı yendiğine şahit olduğunu aktardı.

Dört gün boyunca hayatta kalmayı başaran adam şans eseri bir müttefik uçağın onu denizin ortasında farketmesiyle kurtulmuş.

Tarihin en korkunç köpek balığı saldırısı olarak anılan olay Indianapolis isimli ABD bayraklı bir savaş gemisinde yaşandı.

Dünya Savaşı yıllarında, 30 Ağustos 1945 akşamı, gemi Hiroşima'ya bir hafta sonra atılarak tarihin akışını değiştirecek Uranyumu ulaştırıp gizli görevini tamamlandıktan sonra Filipinler açıklarındaki Tinian adasına doğru ilerliyordu.

Ancak Japonya denizaltısı ABD gemisini fark ederek 6 torpido ateşledi. Bu torpidolardan ikisi gemiye büyük hasar verdi ve batmasına sebep oldu.

Harrell henüz 20 yaşındaydı ve gemideki 1195 askerden sadece biriydi. Geminin batmasıyla pasifik açıklarında adeta can pazarı yaşandı. Harrell şans eseri kendini bir filikaya atmayı başardı.

Ancak kurtarılmayı beklediği dört gün boyunca 600 askerin köpek balıkları tarafından canlı canlı parçalanmasına şahit oldu.

"Her gün, her gece insanların canlı canlı yendiğini duyduk. Düşünsenize en yakın arkadaşınızı suda görüyorsunuz ama bağırsakları sökülmüş ya da alt kısmı yok" sözleriyle anlatıyor yaşananları Harrell.

Hikaye 2016 yapımı USS Indianapolis: Men of Courage filmine de konu edilmişti.



