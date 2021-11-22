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Dört Köşe filmi nerede çekildi? Dört Köşe filminin oyuncuları kimler?

22.11.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört Köşe filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu gibi isimlerin rol aldığı filmin oyuncuları ve konusu gibi detaylar araştırılıyor. Peki Dört Köşe filmi nerede çekildi? Dört Köşe filminin oyuncuları kimler? İşte film hakkındaki detaylar...

Dört Köşe filmi nerede çekildi? Dört Köşe filminin oyuncuları kimler?

Pek çok başarılı ismin rol aldığı Dört Köşe filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmde Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu gibi isimler de yer alıyor. Peki Dört Köşe filmi nerede çekildi?

DÖRT KÖŞE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

6 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Dört Köşe filmi için Haydarpaşa Garı’ndan süper lüks bir malikaneye, Kadırga sokaklarından araba hurdalıklarına kadar birçok farklı mekan kullanıldı. Uyuşturucu laboratuarı, fantazi odası, timsah havuzu, nezarethane gibi özel dekorlar inşa edildi ve greenbox çekimleri de yapıldı. Ayrıca patlama ve çatışma sahneleri için özel effect sanatçıları ile çalışıldı. Film 4 haftada pek çok özel mekan kullanılarak çekildi.

DÖRT KÖŞE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’da herhangi bir gün… Nev-i şahsına münhasır dört karakter, bir nezarethane… Ve bir plan! Aynı gece, aynı nezarethanede bulunan Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo haksız yere gözaltına alınmışlardı. Bu onların yaşadığı ilk haksızlık da değildi üstelik! Peki ne yapacaklardı?... Birlik olup, düzene karşı “Biz de varız ulan, buradayız, yaşıyoruz.” demek için bir hırsızlık tezgâhladılar. Hak yiyerek güçlü olandan çalıp, yaşadıkları tüm haksızlıkları sıfırlayacaklardı. Hedefleri ise cesaret isteyecek türdendi. İstanbul’un en karanlık, en güçlü adamı Timsah Hamza… İşte asıl hikâye böyle başladı…

DÖRT KÖŞE FİLMİ OYUNCULARI VE KÜNYESİ

Oyuncular:
Şinasi Yurtsever,
Murat Akkoyunlu,
Ayhan Taş,
Burak Satıbol,
Ayça Erturan,
İnan Ulaş Torun,
Mehmet Özgür,
Eylül Su Sapan,
Beyti Engin,
Ayşe Kökçü

Yönetmen:
Ömer Faruk Yardımcı

Senarist:
Ömer Faruk Yardımcı,
Ayşe Işıkmen

Görüntü Yönetmeni :
Muharrem Dokur

Görsel Sanat Yönetmeni & VFX:
Cem Erdoğan

Yapımcılar:
Yeşim Sezgin,
Necmettin Sancak,
Ahmet Sancak


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Anahtar Kelimeler:
Murat Akkoyunlu
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