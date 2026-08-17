Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dört mevsim su sıcaklığı aynı! Adeta saklı bir cenneti andırıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu, dört mevsim 22 derece olan su sıcaklığı ve kükürtlü suyuyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Dört mevsim su sıcaklığı aynı! Adeta saklı bir cenneti andırıyor

Somuncu Baba Külliyesi etrafında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki havuz, şifalı olduğuna inanılan suyu ve manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Darende’nin doğal güzelliklerinden biri olan Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu'nun metrelerce yükselen sarp kaya duvarları arasında adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Dört mevsim su sıcaklığı aynı! Adeta saklı bir cenneti andırıyor 1

Dört mevsim 22 derecelik su sıcaklığını koruyan havuzda su seviyesi 80, 120 ve 150 santimetre olarak değişiyor.

Yaz aylarında doğal kaynak suyunda serinlemek isteyenlerin ilgi gösterdiği havuz, fotoğraf ve görüntü tutkunları için de öne çıkan noktalardan biri olarak yer alıyor.

Dört mevsim su sıcaklığı aynı! Adeta saklı bir cenneti andırıyor 2

Osmanlı döneminde "Kudret Hamamı" olarak anılan alan, günümüzde doğal yüzme tesisi olarak kullanılıyor.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından imar ve ihya projeleri kapsamında havuz genişletilirken, ulaşım yolları da düzenlendi.

Dört mevsim su sıcaklığı aynı! Adeta saklı bir cenneti andırıyor 3

Her yıl Darende'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan Kudret Havuzu, ilçenin doğal güzelliklerinden biri olmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy start verdi: İstanbul'a geliyor! Sayılı gün kaldıBakan Ersoy start verdi: İstanbul'a geliyor! Sayılı gün kaldı
1500 yıl boyunca mühürlüydü: İçinden bakın kim çıktı1500 yıl boyunca mühürlüydü: İçinden bakın kim çıktı

Anahtar Kelimeler:
Malatya Darende
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.