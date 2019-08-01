Dört Nikah Bir Cenaze dizi oluyor

Hugh Grant ve Andie MacDowel‘in başrollerini paylaştığı, 1994 yapımı romantik komedi Four Weddings and a Funeral (Dört Nikah Bir Cenaze), Hulu tarafından televizyona uyarlanıyor. Televizyon dizisine uyarlamak için filmi yeniden ele alan kişi Mindy Kaling oldu. Ana konuda filmin senaryosuna bağlı kalınsa da karakterler ve hikayenin farklı olduğu biliniyor.

Film, Charles‘ın arkadaşının düğününe giderek hayatının kadını Carrie‘yi bulmasını fakat sonrasında başlarına gelen ilginç olayları konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nathalie Emmanuel, Rebecca Rittenhouse, John Paul Reynolds ve Nikesh Patel yer alıyor. Hulu kanalında yayınlanacak olan dizi, 10 bölümden oluşacak. 4 nikah ve 1 cenaze olmak üzere 5 farklı olayı merkezine alacak senaryonun her sezonunun farklı karakterler ve farklı bir lokasyon eşliğinde farklı bir hikayeyi anlatması planlanıyor.



