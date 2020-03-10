SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli

Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli

ALMANYA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Borussia Dortmund - Schalke 04 maçının seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi.

Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Ruhr derbisinin de Kovid-19 salgınından etkilendiğine işaret edilerek, Dortmund Belediyesinin Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyesine uyarak sarı-siyahlı ekibin Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmayı seyircilerin izlemesine izin vermeme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, müsabaka için bilet alan seyircilerin paralarının geri ödeneceği kaydedildi.

Bundesliga'nın 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü Werder Bremen ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşmanın da seyircisiz oynanacağı aktarıldı.

Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada da UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynanacak karşılaşmaya koronavirüs sebebiyle seyircilerin alınmayacağı ifade edildi.

Öte yandan, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de bugün yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin 18 Nisan'a kadar yasaklandığını, buna spor etkinliklerinin de dahil olduğunu belirtmişti.

Böylelikle Bavyera eyaletinin Bundesliga'daki temsilcileri Bayern Münih ve Augsburg'un yapacağı karşılaşmalar, söz konusu tarihe kadar seyircisiz oynanacak.

Daha önce yarın Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Köln'ü konuk edeceği erteleme maçının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Dortmund zirve takibini bırakmıyorDortmund zirve takibini bırakmıyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund schalke 04 koronavirüs seyircisiz

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Moskova'daki zirve görüntüleriyle ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Moskova'daki zirve görüntüleriyle ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Slovenya ve Avusturya maçları için flaş karar

Slovenya ve Avusturya maçları için flaş karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Schalke'ye Ozan Kabak'tan kötü haber!

Schalke'ye Ozan Kabak'tan kötü haber!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!

Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!

Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması

Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli

Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli

Augsburg'un yeni teknik direktörü Heiko Herrlich oldu

Augsburg'da Herrlich dönemi

Emre Can'dan flaş transfer itirafı

Emre Can'dan flaş transfer itirafı

ÖZET | Mönchengladbach-Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2 (Bundesliga)

Dortmund zirve takibini bırakmıyor

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum

Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.